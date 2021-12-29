مصرع شخص دهسه قطار وإصابة آخر في انقلاب سيارة بالبحيرة

لقي شاب مصرعه دهسا تحت عجلات القطار أثناء عبوره مزلقان قرية القناوية التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة.

مصرع شاب أثناء عبوره مزلقان

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة أبو حمص، يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر تعرضه لحادث عبور مشاة أثناء عبوره مزلقان قرية القناوية، وحُفظت الجثة وحُرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

وبالانتقال والفحص تبين وفاة محمد عبد الحميد محمد مصطفى أبو عبده، 25 سنة، وحُفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص العام، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة

كما أصيب شاب بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بقرية 6 التابعة لمركز إدكو بمحافظة البحيرة، ونُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة إدكو، يفيد استقبال المستشفى شخص مصاب بجروح خطيرة وكدمات، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي وجري عمل الفحوصات الطبية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة أحمد عبد الحميد حرب، 30 سنة، مصاب باشتباه نزيف في البطن وكدمات متفرقه بالجسم، وجارى إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة، ونُقل المصاب إلى مستشفى إدكو العام، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.