تشييع جثمان ضحية انقلاب قطار بضائع في البحيرة.. لقيت مصرعها بمنزلها

شيع أهالي قرية «البستان»، التابعة لمركز الدلنجات في محافظة البحيرة، قبل قليل، جثمان سيدة تُدعى «عائشة خليفة عبدالسميع»، 56 سنة التي لقيت مصرعها إثر انقلاب قطار بضائع محمل بالقمح، في وقت سابق أمس الأربعاء، واصطدامه بمنزلها، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

سلطات التحقيق تستمع لأقوال سائق القطار

وتابعت جهات التحقيق، برئاسة المستشار محمد الشافعي، رئيس النيابة الكلية بجنوب دمنهور، التحقيق مع سائق قطار البضائع، حول ملابسات حادث انقلاب القطار، المكون من 15 عربة محملة بالقمح، وخروج العربات عن شريط السكة الحديد، أمام مزلقان عزبة «الشرقاوي» بمركز الدلنجات.

نفوق رؤوس ماشية نتيجة انقلاب القطار عليها

وكشف عدد من الأهالي عن أنهم فوجئوا بأن القطار يسير بسرعة عالية عن المعتاد، الأمر الذي أدى إلى حجب الرؤية عنهم، مشيرين إلى أن السائق قاد القطار بسرعة تفوق المعتاد، كما لفت بعضهم إلى أنهم فقدوا العديد من رؤوس الماشية، إثر انقلاب القطار عليها.

إخطار أمني بانقلاب قطار بضائع في الدلنجات

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة الدلنجات، في وقت سابق أمس الأربعاء، يفيد بانقلاب قطار بضائع مكون من 15 عربة، بدائرة المركز، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات في الحادث.