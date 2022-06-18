إصابة 14 في انقلاب ميكروباص ومصرع «مجهول» صدمه قطار بالغربية

شهد طريق «طنطا - كفر الشيخ» الدولي حادث انقلاب سيارة أجرة محملة بالركاب «ميكروباص»، قبل قليل، أسفر عن إصابة 14 شخصاً بكدمات وجروح وسحجات، بنطاق قرية «كنيسة دمشيت»، بنطاق مركز طنطا، في محافظة الغربية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

أمن الغربية يتلقى إخطاراً بالواقعة

تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب ميكروباص على الطريق الدولي «طنطا - كفرالشيخ»، بالقرب من قرية «دمشيت»، التابعة لمركز طنطا، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص والمعاينة انقلاب سيارة ميكروباص، جراء اختلال عجلة القيادة في يد السائق، نتيجة السرعة الزائدة، مما نتج عنه إصابة 14 شخصاً، من بينهم 4 أطفال، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، وإزالة أثار الحادث، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، ومعرفة ملابساتها، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

جثة مجهولة على شريط القطار

كما تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطاراً من شرطة النجدة، بورد بلاغ عن وقوع حادث تصادم قطار بشخص على قضبان السكة الحديد، بمزلقان «كفر العرب» بدائرة مركز طنطا، وتبين مصرع شخص مجهول الهوية، في العقد الثالث من العمر.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وتحديد هوية المتوفي وتسليم الجثة إلى ذويه.