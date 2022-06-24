بعد رفضها الزواج من الوسط الفني.. اعرف مواصفات فتى أحلام نداء شرارة

تصدرت الفنانة الأردنية نداء شرارة محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد حديثها عن رفضها الارتباط بفنان من الوسط، وذلك خوفًا من انشغالهما طيلة الوقت سويا.

وكشفت نداء شرارة في تصريحات للوطن، عن مواصفات فتى أحلامها.

- يكون داعم لها في حياتها.

- يقدر عملها ويحترمه.

- متفهم لطبيعة عملها الفني.

- يحافظ على تمسكها بحجابها.

- ذو أخلاق عالية.

- لا يشترط أي جنسية عربية.

نداء شرارة: عدم الاستقرار سبب عدم تفضيلي الزواج من الوسط

كانت نداء شرارة أوضحت أن سبب رفضها فكرة الارتباط بفنان من الوسط الفني هو خوفها من انشغالهما سويا عن الحياة، لأن حياة الفنان دائما فيها مشاغل وسفر، مما يؤثر على حياتهم الشخصية.

ونفت نداء انها ترفض تماما فكرة الارتباط من الوسط الفني قائلة «لا احد يعلم الغيب، ولا أعلن رفض تام للزواج من الوسط حتى لا يحدث نصيب غير ذلك وارتبط من الوسط ويأتي وقتها ويقولون لي لماذا تزوجت من الوسط، أنا أقول ما اراه مناسب حاليا»

نداء شرارة: احب الارتباط بشخص متفهم عملي

وكشفت نداء شرارة أن أكثر «كابلز» أحبته من الوسط الفني هما الفنان أحمد حلمي ومنى زكي، وتتمنى حين ما تتزوج أن تكون حياتها مستقرة مثلهم.

يذكر أن نداء شرارة كانت حضرت للقاهرة من أجل الاحتفال بطرح كتابها الجديد فى روحي نداء والذي تقدم فيه خواطرها الفنية.