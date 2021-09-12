«الفن دخيل على حياتي مش العكس» نداء شرارة: لن أخلع الحجاب أبدا

أكدت المطربة الأردنية نداء شرارة، أنها لم تواجه أي صعوبات حاليًا، على خلفية ارتداء الحجاب، عكس فترة البدايات، قائلة: «في الأول كان بيواجهني شوية اعتراضات وخلافات، لكن في الوقت الحالي صار الأمر طبيعيًا».

وأوضحت نداء شرارة لـ«الوطن»، أن النجاح الذي حققته في عالم الغناء، وإثبات ذاتها في وقتٍ قصير، دفع البعض لتقبل غنائها بالحجاب، «أثبت نفسي والناس عارفة الأغاني بتاعتي وحفظاها كلها».

وشددت على أنها لن تُفكر في خلع الحجاب قط، رغم النجاحات التي حققتها طوال مسيرتها الغنائية، مبررة ذلك بقولها: «الفن دخيل على حياتي وليس العكس، إذ أنني أرتديه من قبل دخولي المجال بوقتٍ طويل».

أما عن احتمالية خلع الحجاب واستبداله بباروكة، أسوة ببعض الفنانات اللواتي فعلن ذلك، قالت: «كل واحد حر في حياته وشكله وطريقته، لكن أنا مش هعمل كده ومش بفكر في الأساس إن أقلعه».

وأوضحت نداء شرارة، أنّ الحجاب لم يفرض عليها لونًا غنائيًا معينًا، إذ أنها تُجيد غناء كل الألوان الغنائية المُتعارف عليها بين الجمهور، قائلة: «أنا بحب الفن الراقي.. وممكن الجمهور يلاقيني بغني شعبي في أي وقت».

الناس زغرطوا لما لبست فستان الزفاف

يذكر أنّ نداء شرارة، قد أحيت حفلين في مصر، قبل أسابيعٍ قليلة، إحداهما على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، والآخر ضمن فاعليات محكى القلعة، إذ ظهرت خلال هذا الحفل مُرتدية فستان يُشبه فساتين حفلات الزفاف، قائلة: «حبيت ألبس الفستان ده تحديدًا، وسيدات كتير أول ما شافوني على المسرح زغرطوا، وقالوا ده فال حلو».

وأضافت: «يارب تكون البدايات تكون بيضا ومفرحة، كان عندي رسالة حب كبيرة حبيت إنها تبدأ من الفستان الأبيض، بداية جديدة وحاجات حلوة ويارب تكون الأيام كلها بيضا ومفرحة».