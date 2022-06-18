نداء شرارة: بيجيلي عرسان كتير من السوشيال ميديا ومش هتجوز من الوسط الفني

أكدت المطربة الأردنية، نداء شرارة، أن مصر غالية على قلبها وعندما تكون في القاهرة تشعر أنها في بيتها وبين أهلها، وقالت «شرارة»، خلال حوارها في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» الذي قدمته اليوم السبت، الإعلاميتان هبة الأباصيري وإيمان عز الدين، على قناة CBC، إنها درسَت لذوي الهمم وهو ما جعلها تشعر بهم: «أحاوط نفسي بقالب لطيف وبسيط ومتواضع، وهذا الفضل يرجع لهم».

نداء شرارة ومواصفات زوجها المستقبلي

وكشفت المطربة نداء شرارة عن مواصفات زوجها المستقبلي وقالت إنه يجب أن يكون إنسانًا محترمًا وخلوقًا و«حد لطيف»، ويجب أن يكون ملمًا بالفن ولديه نظرة فنية ويقبل بأن يتزوج فنانة، وتابعت: «زوجي المستقبلي لو قالي سيبي الغناء، هرفض، وبيجيلي عرسان كتير على السوشيال ميديا، بس برفض وبقول لسه بدري»، مضيفة: «أتمنى رجل وسند بمعنى الكلمة لأن الوسط الفني مش سهل وكله سفر وتعب، لازم حد يبقى معايا».

نداء شرارة: أرفض الزواج من أي شخص من الوسط الفني

واستكملت نداء شرارة: «لا أقبل الزواج من ملحن أو موزع أو أي شخص من الوسط الفني، لأنه هيكون مشغول وأنا مشغولة، وبالتالي لازم حد يشيل عن التاني، بحسب قولها».

ويعرض برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ويتطرق للمواضيع الإجتماعية مع المتخصصين كما يستضيف عددًا من الفنانين ويتحدث معهم عن أعمالهم بالإضافة إلى أخذ آرائهم في بعض المواضيع العائلية والاجتماعية.