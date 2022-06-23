نداء شرارة تستعد لطرح 3 أغنيات جديدة: «أنا كاتبة كلمات أغنية مصرية»

كشفت الفنانة الأردنية نداء شرارة، عن استعدادها خلال الفترة المقبلة لتقديم ثلاث أغنيات جديدة بلهجات مختلفة، مشيرة إلى أن هذه الأغاني بعيدة تمامًا عن «الحزين».

وقالت نداء شرارة، خلال لقائها في برنامج «Insider بالعربي»، إن أغنيتها الأولى ستكون باللهجة اللبنانية ولكنها بعيدة عن الحزن ويغلب عليها الشجن ومشاعر الحب».

نداء شرارة تكشف عن أغنيتها المصرية الجديدة

وأضافت «شرارة»، أن أغنيتها الثانية ستكون باللهجة الخليجية «الأغنية الخليجية هتكون مش أول تعاون مع الشاعر الأردني إيهاب غيث وألحان المبدع المصري محمود أنور، حيث كتب ولحن أغنية «شروط» التي طرحتها باللهجة الأردنية».

وتحدثت عن أغنيتها الثالثة، حيث أنها ستكون باللهجة المصرية قائلة: «الأغنية التالتة مصرية وهتكون قريبة من الناس أوي لأنها فلكلور فلاحي شوية وأنا اللي كاتبة كلماتها وجزء من اللحن، وهي هتكون فرح زي أغنية «حبيتك بالتلاتة» ولكنها أبسط».

نداء شرارة: مصر غالية عليا

وفي وقت سابق، أكدت «شرارة» خلال لقائها في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» على حبها الشديد لمصر وأنها غالية عليها، مشيرة إلى أنها تعاملت مع عدد كبير من ذوي الهمم بعد أن درست لهم مما ساعد في إحاطتها لنفسها بقالب لطيف متواضع.

كما تحدثت خلال اللقاء عن مواصفات زوجها المستقبلي مشيرة أنه ينبغي أن يكون إنسانًا لطيفًا ومحترمًا، وأن يتقبل مهنتها كمطربة وفنانة: «زوجي المستقبلي لو قالي سيبي الغناء، هرفض، ولا أقبل الزواج من ملحن أو موزع أو أي شخص من الوسط الفني، لأنه هيكون مشغول وأنا مشغولة، وبالتالي لازم حد يشيل عن التاني».