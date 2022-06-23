البنوك تجتمع الأحد لبحث أسعار الفائدة على شهادات الادخار بعد قرار المركزي

تجتمع البنوك المحلية، صباح الأحد المقبل، للبت في موقف أسعار الفائدة على شهادات الادخار أو الاستثمار أو أسعار العائد على الودائع سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية بعد قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع اليوم الخميس الموافق 23 يونيو.

بنك أبو ظبي التجاري

ومن أبرز البنوك العاملة في مصر وتقدم شهادات ادخار بعائد مرتفع منهم بنك أبو ظبي التجاري إذ يقدم شهادات ادخار «أموالي» التي تمتد مدة استحقاقها إلى نحو 3 سنوات بمعدل فائدة 13.75% عند صرف العائد كل ربع سنوي بينما تقل الفائدة لـ13.5% عند صرف العائد شهرياً وتبدأ قيمة الحصول على الشهادة الادخارية من 10000 جنيه ومضاعفاتها.

كما يقدم البنك أيضاً شهادات ادخار «أكسلنسي» الثلاثية بسعر فائدة يصل إلى 14% لمدة 3 سنوات وتبدأ قيمة شراء الشهادة بـ250 ألف جنيه كحد أدنى، ويمكن من خلال تلك الشهادة الحصول على قرض بضمان الشهادة يصل إلى 90% من قيمة الشهادة.

البنك التجاري الدولي

من بين البنوك المحلية التي تقدم شهادات ادخارية بمعدل عائد مرتفع البنك التجاري الدولي (CIB)، إذ إنه وفقاً للموقع الإلكتروني للبنك، أعلن طرح شهادتين جديدتين بعوائد مرتفعة عقب قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري.

شهادة البنك التجاري الدولي

وأطلق البنك التجاري الدولي (CIB)، شهادة «بريميوم» Premium بسعر عائد يصل إلى نحو 13% يصرف العائد بشكل شهري إلى جانب شهادة بريميوم الثلاثية بمتوسط عائد يصل إلى 13.5% في حالة صرف العائد بشكل شهري، بينما يصل متوسط العائد إلى 14% عند صرف العائد بشكل سنوي، وتبدأ قيمة شراء الشهادتين من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويمكن الشراء عبر الإنترنت «أون لاين».

وقرر البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقدة، مساء اليوم الخميس، 23 يونيو 2022، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية عند المستويات الحالية دون تغيير، لتظل عند 11.25 و12.25 و11.75%، على التوالي.