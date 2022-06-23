رئيس جامعة المنصورة يكلف 3 محامين لمساندة أسرة الطالبة نيرة أشرف

قرر الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، تكليف 3 من محامي الإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة، لمساندة أسرة الطالبة نيرة أشرف، الطالبة بكلية الآداب جامعة المنصورة، والاطلاع على التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة، وتولي مهمة الدفاع عن الطالبة المجني عليها أثناء محاكمة المتهم.

3 محامين من جامعة المنصورة

أكدت جامعة المنصورة، في بيان لها، أن القرار جاء تنفيذا لقرارات مجلس جامعة المنصورة، بجلسته رقم 587 لشهر يونيو 2022، التي اتخذها المجلس لمساندة أسرة الطالبة المجنى عليها نيرة أشرف طالبة كلية الآداب، بتكليف عدد من المحامين، لمتابعة قضية الطالبة المجني عليها، أثناء إجراءات المحاكمة.

وتكونت هيئة الدفاع من: حامد هلال شهاب المحامي بجامعة المنصورة، أيوب فتحي أيوب المحامي بجامعة المنصورة، أحمد يحيى زهران المحامي بجامعة المنصورة.

إحالة المتهم لمحكمة جنايات المنصورة

وفي سياق متصل، أمر المستشار محمد لبيب، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بإشراف المستشار حمادة ‏الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات المختصة وتحديد جلسة ‏محاكمته يوم 26 يونيو الجاري ليقرر المستشار عبدالرازق محمد عبدالرحمن رئيس محكمة استئناف ‏المنصورة، تحديد جلسة محاكمة عاجلة بمحكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، الأحد 26 يونيو ‏بمحكمة جنايات المنصورة‎.‎