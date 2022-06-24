«شركات السياحة»: حجز فنادق 5 نجوم لحجاج المستوى الاقتصادي

قال علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق وعضو الجمعية العمومية للغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مساكن حجاج السياحة المستوى الاقتصادي هي الأفضل بالمقارنة بالسنوات الماضية، موضحا أن شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج المستوى الاقتصادي حجزت لحجاجها فنادق 5 نجوم قريبة من الحرم طوال مدة إقامتهم بمكة المكرمة.

أسعار الفنادق بمكة والمدينة لم تشهد ارتفاعات كبيرة

وأضاف «الغمري» لـ«الوطن» أن السبب الرئيس لاختيار شركات السياحة المصرية المنظمة لبرامج الحج المستوى الاقتصادي فنادق 5 نجوم قريبة من الحرم لحجاجها، يعود إلى وجود أماكن شاغرة بفنادق مكة المكة والمدينة المنورة، وذلك نظرًا لقلة أعداد الحجاج هذا العام والذى يبلغ عددهم نحو مليون حاج فقط من خارج وداخل المملكة، إضافة إلى أن أسعار الفنادق لم تشهد زيادات مبالغ فيها، موضحًا أن العديد من الشركات المنظمة لتلك البرامج اختارت فنادق لحجاجها تتفوق في مواصفاتها على الواردة في الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام.

انطلاق أولى رحلات الحج مطلع الأسبوع الجاري

وأشار إلى أن أولى رحلات الحج السياحي ستنطلق مطلع الأسبوع الجاري، موضحًا أن شركات السياحة أبلغت عملائها بمواعيد انطلاق الرحلات، منوهًا بأنه تم التنبيه على المسافرين للحج بضرورة التوجه للمطارات قبل موعد انطلاق الرحلة بـ5 ساعات على الأقل، لافتًا إلى أن كافة رحلات الحج السياحي لهذا العام ستكون وسيلة نقل الحجاج بها هي الطيران.

وكان علاء أبوزينة عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية أكد في تصريح سابق لـ«الوطن» أنه سيتم تقديم وجبتين غذائيتين يوميا لكافة حجاج السياحة طوال فترة إقامتهم بفنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة