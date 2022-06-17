شركات السياحة: انطلاق أولى رحلات الحج الاقتصادي 28 يونيو الجاري

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للإتحاد المصري للغرف السياحية، إن أولى رحلات الحج السياحي لهذا العام ستنطلق يوم 28 يونيو الجاري، وذلك لحجاج المستوى الاقتصادي، على أن تبدأ رحلات مستوى الـ5 نجوم يوم 2 يوليو المقبل.

مدة برامج الحج

أشار الغمري، إلى أن متوسط مدة برامج الحج السياحي المستوى الاقتصادي ستتراوح ما بين 20 و23 يومًا، فيما ستتراوح مدة إقامة حجاج مستوى الـ5 نجوم ما بين 12 و16 يومًا، مضيفًا لـ«الوطن»، أن حجاج السياحة لهذا العام وعددهم نحو 9200 حاج سيتم تقسيمهم وبنسب غير متساوية إلى جزءين منذ سفرهم من مصر، وفقا لبرنامج الحج الذى وضعته كل شركة منظمة.

وأضاف أن الجزء الأول سيتوجه من مصر مباشرة إلى مكة المكرمة والآخر سيتوجه إلى المدينة المنورة على أن تتقابل المجموعتان بمكة المكرمة استعدادا لبدء مناسك الحج، التي تبدأ من يوم وقفة عرفات الموافق 9 ذو الحجة، موضحًا أنه بعد انتهاء مناسك الحج تتبادل المجموعتان المواقع بحيث تذهب المجموعة التى بدأت بمكة إلى المدينة والحال نفسه بالنسبة للجزء الآخر.

أماكن إقامة حجاج السياحة «مميزة»

أكد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن مساكن حجاج السياحة هذا العام ستكون متميزة حيث حجزت شركات السياحة لحجاجها فنادق مميزة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرًا إلى أن المخيمات الخاصة بحجاج السياحة بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات جيدة للغاية.

ولفت إلى أن إقامة حجاج السياحة بفنادق مكة والمدينة تشمل تقديم وجبتين يوميا (فطار وغداء - فطار وعشاء)، سواء بوفيه مفتوح أو وجبات معلبة، فيما سيتحصل حجاج السياحة خلال إقامتهم بمخيمات منى وعرفات على 3 وجبات غذائية خلال الـ4 أيام التي سيقيمون بها بتلك المخيمات.