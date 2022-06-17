شركات السياحة: بعض الفائزين بالحج اعتذروا عن السفر بسبب الأسعار

كشف باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق وعضو الجمعية العمومية للغرفة التابعة للإتحاد المصري للغرف السياحية، عن اعتذار عدد من الفائزين بقرعة الحج عن السفر لأداء مناسك الحج لهذا العام بسبب إرتفاع أسعار برامج الحج، في ظل الأزمات الإقتصادية التى يمر بها العالم حاليا وأثرت بالسلب على حياة سكان العالم.

وتابع: «بالرغم من أن فوز عدد من الأفراد بقرعة الحج إلا أن ظروفهم المالية، لم تسمح لهم بدفع قيمة برامج الحج وهو ما دفعهم للإعتذار عن السفر والتنازل عن مقدم جدية الحجز الذى دفعوه عند التقدم».

الخدمات إرتفعت بنحو 200%

وأضاف لـ«باسل»، أنه مع الارتفاع الكبير في قيمة كافة الخدمات بالسعودية والتي وصلت إلى نحو 200% عما كانت عليه قبل عامين، ومع الزيادات السنوية فى أسعار تلك الخدمات فإنه من المتوقع أن يقل أعداد المصريين المتقدمين للحج خلال العام المقبل بنسبة لا تقل عن 50% ممن تقدموا العام الجاري.

أداء مناسك الحج سيكون مقتصرًاعلى الأغنياء فقط

وتابع: «أداء مناسك الحج بمصر سيكون مقتصرًا خلال السنوات المقبلة على الأغنياء وأصحاب الملايين فى ظل ارتفاع الأسعار»، مطالبًا اللجنة الوزارية العليا للحج بمصر، التي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالعمل من الآن مع السلطات السعودية للوصول لطريقة تضمن عدم ارتفاع أسعار الخدمات بهذا الشكل بما يحافظ على إتاحة اداء الحج للبسطاء ومحدودي الدخل،

وشدد «باسل»، على ضرورة ان تقوم العليا للحج بالسفر مبكرا للسعودية وإجراء التعاقدات بشكل مبكر حتى تحصل على أسعار أقل، مؤكدًا أن السلطات السعودية تقدم خدمات غير مسبوقة للحجاج إلا أن أسعار الخدمات يجب أن يعاد النظر فيها لإتاحة الفرصة لأكثر من مليار مسلم لأداء الحج وعدم اقتصار أداء الفريضة على ميسوري الحال والأغنياء فقط.