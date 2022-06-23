شركات السياحة: بدء صدور تأشيرات الحج وإنطلاق أولى الرحلات خلال أيام

قال أيمن كامل عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، التابعة للإتحاد المصري للغرف السياحية، إن وزارة السياحة والآثار بدأت مراجعة برامج الحج الخاصة بشركات السياحة التي أنتهت من إبرام كافة تعاقدات الحجاج لموسم الحج الحالي.

وزارة السياحة بدأت في مراجعة ملفات حجاج السياحة

وتابع فى تصريح لـ«الوطن»، قائلا: «وزارة السياحة تراجع كافة مستندات التعاقد التي أبرمتها الشركات لخدمات الحجاج بداية من حجز الفنادق وتذاكر الطيران والإنتقالات الداخلية بالسعودية ونهاية بخدمات الطوافة بمنى وعرفات والتي تم تسجيلها عبر المسار الإلكتروني السعودي» ،لافتا إلى أن كافة تلك المستندات سيتم تسجيلها أيضا عبر بوابة الحج والعمرة المصرية التابعة لوزارة السياحة، موضحا أنه بعد الإنتهاء من مراجعة تلك المستندات سيتم إرسال كشوف الحجاج إلى وزارة الداخلية لمراجعتها أمنيا لإحتمالية وجود أحكام قضائية واجبة التنفيذ على أيا من المسافرين للحج.

موعد إنطلاق أولى رحلات الحج السياحي

وأضاف أن تأشيرات الحج لحجاج السياحة بدأت في الصدور بالنسبة لشركات السياحة التي إنتهت من تسجيل كافة التعاقدات الخاصة بالحجاج عبرالمسار الإلكترونى السعودي للحج، مشيرا إلى أن أولى رحلات الحج السياحي ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة وستكون لحجاج المستوى الإقتصادي.

وأوضح «كامل»، أن وزارة السياحة وخلال عملية مراجعة مستندات التعاقد التي أبرمتها شركات السياحة لحجاجها ستراجع العقد الذي أبرمته الشركة مع كل حاج لديها والذي يشمل كافة تفاصيل البرنامج وكل ما للحاج والشركة من حقوق وما عليهما من واجبات، موضحا أن العقد المبرم بين الطرفين موضح فيه السعر النهائي لبرنامج الحج الذي تعاقد عليه الحاج.

يشار إلى أن وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة لم يعلنا بشكل رسمي الأسعار النهائية لبرامج الحج السياحي لهذا العام حيث صدرت توجيهات غير مكتوبة لشركات السياحة بإدراج زيادة قدرها 12 ألف جنيه على كل حاج بالمستوى الإقتصادي و16 ألف جنيه زيادة لكل حاج بمستوى الـ 5 نجوم جراء زيادة أسعار خدمات الطوافة على أن يتم تسمية تلك الزيادة بالعقد المبرم بين الحاج وشركات السياحة .