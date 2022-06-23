أعضاء هيئة تدريس آداب المنصورة يضعون الورود على قبر الطالبة نيرة

قام أعضاء هيئة تدريس كلية الآداب بجامعة المنصورة بزيارة قبر طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف عبد القادر، بنجع حمد بمدينة المحلة التابعة لمحافظة الغربية.

زيارة قبر نيرة برفقة أسرتها

وذلك بمرافقة أسرتها وأصدقائها، وخلال الزيارة قدم وفد أعضاء هيئة التدريس واجب العزاء لأهالي نيرة أشرف عبد القادر طالبة جامعة المنصورة، ووضعوا الورود على قبرها وتلى بعضا منهم القرآن الكريم، ورددوا الدعاء.

وفد أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة يؤازر أسرة نيرة

وكان قد أوضح الدكتور محمود الجعيدي، عميد كلية الآداب بجامعة المنصورة، لـ«الوطن» أن وفد أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب بجامعة المنصورة قد قدم واجب العزاء بطالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف عبد القادر، يوم الحادث عقب مواراة جثمانها الثري بمثواها الأخير داخل مقابر أسرتها بنجع حمد، وأن وفد أعضاء هيئة التدريس جامعة المنصورة كرر زيارتة لقبر طالبة جامعة المنصورة، لموازرة أسرتها ولوضع الزهور على القبر.

إجراءات جامعة المنصورة عقب حادث نيرة

وكانت جامعة المنصورة قد أقامت تأبين لطالبة جامعة المنصورة في ثاني أيام الحادث، وكذلك وقفة حداد بموقع الحادث لوحدة مكافحة العنف بجامعة سوهاج، فضلا عن وقوف دقيقة حداد لمجلس جامعة المنصورة على روح نيرة أشرف عبد القادر طالبة جامعة المنصورة وتكليف أعضاء هيئة التدريس بقسم علم الاجتماع بوضع حلول للظاهرة.

أحداث الواقعة

وكانت قد لقيت نيرة أشرف عبد القادر طالبة جامعة المنصورة مصرعها على يد زميل لها بقسم اللغات الشرقية بكلية الآداب جامعة المنصورة قد سدد لها 3 طعنات نافذة أودت لمصرعها.