الأول على الثانوية العامة 2021 ينصح الطلاب: لا تهملوا المادة الأخيرة

حل مجموعة من أوائل الثانوية العامة عام 2021 ضيوفًا على الإعلامي أحمد فايق في برنامج «مصر تستطيع»، المذاع عبر فضائية «dmc»، ليحكوا تجربتهم ويقدموا نصائحهم للطلاب الحاليين في الثانوية العامة.

وقال الطالب أحمد إبراهيم الحاصل على المركز الأول في الثانوية العامة العام الماضي: «من أول ما دخلنا النظام الجديد ده كنا عارفين إنها حاجة جديدة، ومكنش في إيدينا غير نجتهد ونذاكر ونعمل اللي علينا».

وأكد «إبراهيم» أهمية التوكل على الله والاجتهاد، موضحًا: «تالتة ثانوي بقت مصير وعنصرين بس يقدروا يخلوك تكمل، وهما: التوكل على الله والاجتهاد ومتسمعش للإشاعات»، مضيفًا: «الحمد لله ربنا كرم جامد وكل اللي اجتهد ربنا كرمه».

امتحان العام الماضي: «السؤال في 5 دقايق»

وأشار أول الثانوية العامة العام الماضي إلى أنه بدأ في حل الأسئلة على «التابلت» وكان يستغرق 5 دقائق في حل السؤال الواحد، ويترك السؤال للنهاية إذا وجد صعوبة في حله في هذه المدة.

وتابع: «قاعد قدام التابلت، بحل عادي أي سؤال، ولو متحلش في 5 دقايق أعلم عليه وأرجع له في الآخر، وممكن تقعد في سؤال 10 دقايق لو عليه درجة أكبر».

الطالب: «كنت بنام 8 ساعات في اليوم»

ولفت أنه كان ينام 8 ساعات كاملة، محذرًا من عدم النوم، لأنه يؤثر على التركيز، موضحًا أنه كان يستيقظ التاسعة صباحًا ويبدأ في حل أسئلة، وفي ليلة الامتحان يكون أتم حل الأسئلة والامتحانات التجريبية، محذرًا طلاب الثانوية من الاستهانة بآخر مادة، إذ يصاب الطالب بالتوتر حال إهماله لها، مشددًا على ضرورة وضعها في جدول المراجعة.