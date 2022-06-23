ما هو جمع كلمة سكر التي يبحث عنها طلاب الثانوية العامة؟، كلمة يبحث عنها الطلاب بالتزامن مع قرب انطلاق الامتحانات والتي تبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 26 يونيو الجاري بمادة اللغة العربية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا.

ما جمع كلمة سكر؟

وعن جمع كلمة سكر، قال الدكتور جودة مبروك، أستاذ اللغة العربية بجامعة بني سويف، إن كلمة سكر من الكلمات التي يفهم منها المفرد والجمع من لفظها، فهي تُطلق على الواحدة والجمع، لأنها اسم جنس مثل كلمة شاي وماء فهي من الكلمات التي ليس لها جمع مشهور.

وأضاف «مبروك» لـ«الوطن»، أن كلمة سكر ليس لها جمع مشهور، لأنها تدل على المفرد والجمع، لافتاً إلى أنه يجب على طلاب الثانوية العامة التدرب بشكل جيد على الامتحان من خلال الإجابة على العديد من الأسئلة المتوفرة على المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.

امتحانات الثانوية العامة 2022

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022 في المواد التي تضاف للمجموع اعتبارًا من يوم الأحد المقبل بمادة اللغة العربية، فتعقد الامتحانات ورقيًا بنظام البابل شيت والأسئلة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وفي سياق متصل، قدمت وزارة التربية والتعليم عبر برنامج «جروب الماميز» مجموعة من النصائح المهمة لطلاب الثانوية العامة وهي الآتي:

- الاعتماد على مراجعات حصص مصر وبنوك أسئلتها.

- حل امتحانات كثيرة وبأفكار مختلفة.

- لا يوجد ما يسمى بالحفظ النهائي، والمطلوب هو فهم الأفكار المختلفة، وفهم مخرجات التعلم الخاص بكل درس.

-لابد أن تكون المراجعات بالكتابة واستخدام الورقة والقلم ما يساعد على ربط المعلومة في ذهن القارىء.

- مراجعة المقرر الدراسي بصوت مسموع حتى تثبت المعلومات في عقول الطلاب.

- ضرورة امتحان النفس لكسب مزيد من الثقة بالنفس.

- ممارسة التمرينات الرياضية لمدة 10 دقائق في اليوم لتحسين مهارات التفكير.

- الحصول على قدر كافي من النوم.