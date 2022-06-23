وزيرة البيئة تعلن شروط الشركات الراعية لقمة المناخ «صفر انبعاثات في 2030»

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الرعاة المشاركين في قمة المناخ، يلتزمون بالإجراءات المعلنة من الأمم المتحدة، وعلى سبيل المثال، شركات الاتصالات والقطاع الخاص، وغيرها من المشاركين كرعاة للقمة، يجب أن تعلن مسبقا أنها ستكون «صفر انبعاثات» في الفترة بين 2030 و2050، وبناء عليه يسمح لها رعاية قمة المناخ.

قمة المناخ تعقد اجتماعها أسبوعيا

أوضحت «فؤاد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية الحياة، أن اللجنة العليا لإدارة استعدادات الدولة لقمة المناخ، تعقد اجتماعها بشكل أسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود الوزارات، وما تم إنجازه من الخطط الموضوعة في مختلف المجالات.

ولفتت إلى أن الخطة تجري مراجعتها مع سكرتارية الأمم المتحدة لمناقشة الاستعدادات الخاصة بقمة المناخ، التي تتضمن 15 خطة عمل، تتضمن كل واحدة منها، توزيع المهام بجدول زمني، وفور الانتهاء من كل مهمة، يرفع التقرير إلى رئيس الوزراء، الذي يرفعه بدوره للأمم المتحدة بشكل أسبوعي.

جميع الوزارات والهيئات تتعاون

أشارت وزيرة البيئة إلى أن جميع الوزرات والهيئات تتعاون معًا من أجل توفير كل سبل الراحة والدعم التكنولوجي للمشاركين ورواد قمة المناخ، بالإضافة لدعم مدينة شرم الشيخ، بعدد كبير من السيارات والأوتوبيسات الصديقة للبيئة، التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، مضيفة أن التنسيق يتم مع الأمم المتحدة بشكل شبه يومي، للتأكد من الجاهزية، لانعقاد المؤتمر، وهو ما جرى بوضوح في مؤتمر ألمانيا، الذي يعبتر بمثابة نموذج مصغر للقمة، يستعرض استعدادات البلد المضيف.