الأولى على «الثانوية» العام الماضي تحكي تجربتها: تدربت على حل النماذج

استضاف الإعلامي أحمد فايق في برنامجه «مصر تستطيع» المذاع عبر فضائية «dmc» مجموعة من المتفوقين في الثانوية العامة العام الماضي، وذلك من أجل تقديم بعض النصائح لطلاب الثانوية العامة العام الحالي.

وقالت عهد مصطفى الشرقاوي الأولى 2021، إن التحدي لها كان أن امتحان الثانوية العامة لم يكن مثل السنوات السابقة «مش زي السنين اللي فاتت.. كنت بتتعب 11 شهر عشان النتيجة في يوم وأنت بتشتغل واللي قدر يحافظ هيشوف نتيجة ده بعدين».

الندم يكون صعب بعد هذا العام

واعتبرت أول الثانوية العام الماضي أن الندم يكون صعبًا بعد هذا العام، لافتة أنها كانت تذاكر اللغة الألمانية، وفي الامتحان كانت تحل الأسئلة وترجع لفقرة القطعة بعد انتهاء حلها وذلك في مواد الألماني والعربي.

وأكدت أنها كانت تحل الامتحان بترتيب الأسئلة وحينما تقف أمام سؤال كانت تتركه وتعود لحله في النهاية: «في المواد العلمية بمشي مع ترتيب الأسئلة ولما بلاقي أسئلة صعبة بسيبها وارجع له بعدين وفي النهاية بيكون وقت معقول على أسئلة أنت فكرت فيها قبل كده».

كانت تعتبرها مسألة حياة أو موت

وأشارت أنها كانت تعتبر الثانوية مسألة حياة أو موت وحاولت تجاوز ذلك في الجامعة، وأنها كانت تتدرب على حل نماذج امتحانات، وترى الوقت الذي تقضيه في حل الامتحانات.

وأكدت أنها كانت تظل مستيقظة ليلة الامتحان وفي حالة توتر كبير، وأنها اعتادت على ذلك وتفصل نفسها عن اللجنة فور استلامها ورقة الامتحان وتبدأ في حل الامتحان كأنها موجودة وحدها في اللجنة.