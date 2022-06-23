الأولى على «الثانوية» العام الماضي توجه نصائح للطلاب: ماتتوتروش

كشفت فريدة مؤمن الأولى على الثانوية العامة العام الماضي، كواليس اجتيازها الثانوية بالنظام الجديد، متذكرة أنها كانت تذاكر دروسها في هدوء «بذاكر وحد جنبي وبحب الهدوء واركز في الورقة أبقى قاعدة جنب بابا وماما ومحدش يتكلم وانا بذاكر ووجود مامي أو بابي ده بيدي طمأنينة ودعم رهيب».

وأوضحت مؤمن خلال لقائها مع الإعلامي أحمد فايق في برنامج «مصر تستطيع» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن هناك مسؤولية كبيرة على الأهل لدعم الطالب «فيه مسؤولية على الأهل ولازم يكون فيه دعم من غير تحطيم حتى لو كان الهدف إنه يذاكر أحسن والطمأنينة اللي بتوصل لطالب بتخليه يركز أكتر والعوامل النفسية بتوجه العقل وكل ما كان عقله بيشتغل بطريقة أفضل».

قفل الموبايلات والأبلكيشن خطأ

وحذرت الأولى على الثانوية العامة للعام الماضي من غلق الطلاب على أنفسهم من بداية العام «اعتقاد خاطئ إننا هنقفل الموبايلات والأبلكيشن ومش هنتمرن لأ غلط تام الثانوية سنة زي أي سنة ويمارس فيها أي حاجة متعود يمارسها والرياضة صحية جدا والموبايل يفضل معاك وتفتح الأبلكيشن وعادي لكن لما تقعد على كتاب تقعد تركز والتركيز يخليك تنجز اللي هتعمله في 5 ساعات خلال ساعة ولما تذاكر إدي المذاكرة حقها بالكيف مش بالكم».

ووجهت نصيحة للطلاب قائلة «جاية لكم من المستقبل وبقولكم عشان متتوتروش عشان هتدخلوا الجامعة كدة كدة حتى لو اللي مش عاوزينها هتدخلوا الحاجة اللي هتفهموا إنها الأصح وده الأساس وفي الآخر أنت أدرى بنفسك ولازم يبقى فيه علاقة بينك وبين نفسك».

أخدت إجازة نصف العام

وأشارت أنها اخذت إجازت نصف العام أثناء الثانوية العامة «اخدتها عشان أجدد الشغف وأغير جو عشان أكون راجعة فريش أكتر وفيه ناس بتبدأ العكس تذاكر آخر 3 شهور وده مش صح لأن الحاجة لما بشوفها أول مرة غير 15 مرة»، وأنها كانت تفصل أن تبدأ المذاكرة بالصلاة.

وأبدت رفضها لمصطلح كليات القمة «مفيش حاجة اسمها كلية قمة وبكره الكلمة دي وفيه كليات بتدرس نفس المحتوى اللي نفسي أدرسه من كليات تانية».