أبو الغيط يعرب عن قلقه بشأن سحب البرلمان الليبي الثقة من حكومة الدبيبة

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الوضع في ليبيا، شهد العديد من التطورات، منذ اجتماعنا في برلين في شهر يونيو الماضي، بعضها يصب في اتجاه تنفيذ ما توافقنا عليه والبعض الآخر، لا يزال بعيدا عن ذلك، معربا عن قلقه بما أقدم عليه مجلس النواب الليبي مؤخرا، بشأن سحب الثقة من حكومة الدبيبة.

وأضاف أبو الغيط، فى كلمته أمام اجتماع متابعة «مسار برلين» حول الوضع فى ليبيا، اليوم، أن التطور الأخير المتمثل في قيام مجلس النواب بسحب الثقة من الحكومة يعد مقلقا، مشيرا إلى أنه يعد ممارسة سياسية عادية في الظروف الطبيعية، إلا أنه في إطار الوضع الليبي العام، لا بد أن ننظر إليه على أنه تطور قد يغير من مسار العملية السياسية، على النحو الذي أيده المجتمع الدولي، من خلال مسار برلين، وأيضا مجلس الأمن.

ولفت أبو الغيط، إلى أن الجامعة العربية، تؤكد على نقطتين مهمتين في هذه المرحلة، الأولى تتعلق بالاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر المقبل، وهو استحقاق هام نرغب في رؤيته يتحقق وندعمه بالكامل، ولا أريد أن أستبق الأحداث، بالإشارة إلى أن أي تأخير في عقد الانتخابات، يمكن أن يكون مصدرا رئيسيا لعدم الاستقرار في ليبيا، وهو ما ينبغي تجنبه بكل الوسائل، لكن لنرى ما سيحدث على الأرض، وكيف سيتعامل القادة الليبيون مع معطيات الموقف الجديد.

يجب رحيل المرتزقة والقوات الأجنبية عن ليبيا

وأوضح أمين الجامعة العربية، أن النقطة الثانية تتصل بموضوع التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا، وضرورة التوصل إلى الصيغ المناسبة لإنهائه فعليا في أقرب فرصة، مشيرا إلى أن المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية لا مكان لها، ينبغي أن ترحل جميعا عن ليبيا.

وأضاف أن موضوع حل المليشيات المحلية، أصبح في نظرنا يشكل عائقا، واضحا أمام استعادة الدولة الليبية قدرتها على بسط نفوذها وسيادتها بالكامل، على كل أراضيها، وفي مختلف مجالات عملها.

أبو الغيط يناشد جميع الأطراف في ليبيا بوضع مصلحة بلادهم نصب أعينهم

واختتم أبو الغيط مداخلته، بمناشدة إلى جميع أطراف العمل السياسي في ليبيا، من حكومة ومجلس رئاسي ومجلس نواب ومجلس دولة، وسياسيين وغيرهم، الخلافات السياسية أمر طبيعي ومفهوم وتحدث في كل الدول، بأن يضع الجميع دائما نصب أعينهم، المصلحة العليا للدولة الليبية، قبل أي اعتبارات ضيقة أخرى.

وأعرب عن أمنياته لليبيا الاستقرار والازدهار، وسنستمر في متابعة الوضع ودعمه بكل ما لدينا من إمكانيات.