رئيس المجلس الأوروبي: انضمام أوكرانيا للاتحاد يعزز من مواجهة العدوان الروسي

قال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، إن هناك تحرك بشأن قضية أوكرانيا من شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوربي، موجها الشكر لفرنسا، لانعقاد آخر مجلس للاتحاد تحت رئاستها، والتهنئة لرئيس أوكرانيا، على ترشحه لدخول بلاده الاتحاد الأوروبي، «الدول الثلاث المرشحة هي جزء من عائلة الاتحاد الأوروبي».

الاصلاحات الضرورية تجاه المسار الأوروبي

وأوضح ميشيل، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسيل عاصمة الاتحاد الأوروبي، نقلته فضائية اكسترا نيوز، أن الدول المنضمة حديثا للاتحاد الأوروبي، عليها أن تعمل قبل التحرك للمرحلة المقبلة، من الانضمام بشكل سريع لتطبيق الاصلاحات الضرورية تجاه المسار الأوروبي، لافتا إلى أن الاصلاحات المطلوبة، ستنعكس ايجابيا على المواطنين في تلك الدول.

وأكد رئيس المجلس الأوروبي، أن قرار الاتحاد الأوروبي بضم أوكرانيا مولدوفا وجورجيا، يعزز من موقف تلك الدول في مواجهة العدوان الروسي، وسيظهر ذلك للعالم أن الاتحاد الأوروبي متحد وقوي في مواجهة اي عدوان خارجي.