اليوم.. موسكو تستدعي سفير «الاتحاد الأوروبي» بشأن ليتوانيا

أعلنت السلطات في روسيا، أن وزارة خارجية البلاد ستستدعي، اليوم الثلاثاء سفير «الاتحاد الأوروبي» لدى موسكو، ماركوس إديرير، بشأن حظر ليتوانيا عبور البضائع لمنطقة «كالينينجراد» بموجب العقوبات الأوروبية ضد البلاد.

من جانبه، أعلن سفير جمهورية «لوجانسك» الشعبية لدى موسكو، روديون ميروشنيك، حشد أوكرانيا حشدت بين 5 إلى 7 آلاف مقاتل من الجماعات المسلحة في مدينة «ليسيتشانسك».

«موسكو»: ظهور أسلحة غربية تسربت من أوكرانيا إلى «إدلب» السورية

من جانبه، أشار نائب مندوب موسكو الدائم لدى منظمة «الأمم المتحدة» دميتري بوليانسكي، إن ظهور أسلحة غربية تسربت من أوكرانيا إلى «إدلب» السورية، حيث يتم بيعها من قبل مسؤولين أوكرانيين فاسدين.

من جانبها، كشفت النائبة عن حزب «خادم الشعب» الأوكراني ماريانا بيزوجلايا، تعرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والذي كان بين عناصر الجيش الأوكراني في زيارة سرية منذ وقت ليس ببعيد، لمقاطعة «لوجانسك»، إلى إطلاق نار، وفقا لما ذكرته «العربية» الإخبارية.

الدنمارك: الأوضاع الأمنية في أوروبا تغيرت بشكل حاد.. وتأجيل إخراج «إف-16» من الخدمة

دورها، قالت وزارة الدفاع الدنماركية، إنها قررت تأجيل إخراج مقاتلات «إف-16» أمريكية الصنع من الخدمة، في 2024 على خلفية الحرب «الروسية الأوكرانية»، أوضح وزير الدفاع مورتين بيدسكوف، أن الطائرات ستبقى في القوات لـ3 سنوات أخرى، وفاق لما ذكره شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت الحكومة في الدنمارك، تخطط لإخراج 43 طائرة «إف-16» من الخدمة في 2024، واستبدالها بطائرات «إف-35»، واشار التيلفزيون الدنماركي، إلى أن تمديد استخدام «إف-16 » سيكلف الميزانية 153.7 مليون دولار.

وأشار بيدسكوف، إلى دخول طائرات «إف-35» الجديدة الخدمة تدريجيا، موضحا أن الأوضاع الأمنية في أوروبا تغيرت بشكل حاد. وتابع الوزير الدنماركي قائلا، إن حماية أراضي حلف شمال الأطلسي «الناتو» في الشرق اكتسبت أهمية أكثر مما كان في الفترة الأخيرة.

بدورها، أشارت وسائل إعلام ألمانية إلى اتهام السلطات رجل أعمال ألمانيا، يدعى «ألكسندر س» ويبلغ من العمر 57 عاما، بتزويد جهات روسية بشكل غير قانوني بمكونات ومعدات قد تستخدم في تطوير أسلحة الدمار الشامل.

وقالت صحيفة «بيلد» الألمانية، إن المتهم، اعترف بنصف التهم الموجهة إليه، بعد أن حكمت المحكمة عليه بالسجن 3 سنوات وستة أشهر.

«المركزي الأوروبي»: تضخم قياسي مرتفع في «منطقة اليورو»

اقتصاديا، قال كبير الخبراء الاقتصاديين بـ«البنك المركزي الأوروبي»، فيليب لين، في اجتماع لخبراء اقتصاديين في العاصمة البريطانة «لندن»، إن تضخما قياسيا مرتفعا في «منطقة اليورو» يثير مخاطر بتغذية سيكولوجية التضخم، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي المغرب، قالت الحكومة، إن مخزون البلاد من المحروقات يصل إلى 1.8 مليون طن، ما يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 57 يوما، وأضافت وزيرة التنمية المستدامة ليلى بنعلي، أمام البرلمان، إن الرباط تطمح إلى الرفع من مستوى مخزونها وتأمين احتياجات السوق الوطنية.

وأشارت بنعلي، إلى أن توقف غاز الجزائر إلى المغرب بسبب عدم تجديد أنبوب الغاز «المغاربي الأوروبي» لم يؤثر على إنتاج الكهرباء في البلاد.