الثانية على ثانوية عامة 2021: «كنت بفصل المذاكرة بأفلام كارتون على يوتيوب»

قدمت هانيا محمد، الثانية على الثانوية العامة دفعة 2021، بعض النصائح للطلاب، مشددة على ضرورة دعم الأهل ومساندتهم، للطالب لأن هذا الأمر يقويه ويساعده على اجتياز الثانوية العامة، «الدعم بيفرق قوي وبيدي دفع في الأوقات الوحشة أكتر من الأوقات الحلوة».

لا تضيعوا الإجازة

أوضحت هانيا، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد فايق في برنامج «مصر تستطيع»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أنها لم تبدأ المذاكرة في الإجازة الصيفية قبل الثانوية العامة مثل البعض، ولكنها حصلت على الأجازة حتى تحافظ على مجهودها «ذاكرت مع بداية العام الدراسي واخدت الاجازة عادي جدا»، محذرة من تضييع الاجازة في المذاكرة «لو ضيعت الاجازة هتضيع طاقتك ومجهودك وعقلك هيبقى مجهد ذهنيا وفاكر انك اخدت خطوة ايجابية هتعطل في الوقت اللي محتاج تشد فيه».

وأشارت إلى أنها كانت تفصل في ساعات المذاكرة، وتمسك هاتفها المحمول، وتشاهد أفلام كارتون على موقع يوتيوب، «أفتح يوتيوب أشوف حاجات صغيرة، لكن مكنتش بفتح التليفزيون وبتفرج على كرتون»، محذرة من تصفح السوشيال ميديا أثناء فترة امتحانات الثانوية العامة، «السوشيال ميديا بتاخد وقت والربع ساعة تقلب بساعة».