عضو لجنة مكافحة سرطان الثدي: 23 مليون سيدة استفادت من المبادرة

قال الدكتور هشام الغزالي، عضو اللجنة الرئاسية لمبادرة مكافحة سرطان الثدي و أستاذ الأورام بجامعة عين شمس، إن المبادرات الرئاسية الخاصة بالقطاع الصحي استفاد منها عشرات الملايين من المواطنين، وترتب عليها ارتفاع نسب الشفاء بين صفوف المرضى، مشيرا إلى أن مبادرة مكافحة سرطان الثدي استفادت منها أكثر من 23 مليون سيدة.

الغزالي: استجابة كبيرة من السيدات

وأضاف «الغزالي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن هناك استجابة من مختلف السيدات حول التقدم والكشف المبكر على سرطان الثدي، حيث أن المبادرات الخاصة للحفاظ على صحة المرأة لا تقتصر على سرطان الثدي وحده، لكن تشمل أيضا السمنة والضغط والسكر والصحة الإنجابية وخلافه من الأمراض الأخرى.

الغزالي: توعية للسيدات بداية من سن 18 سنة

واستطرد: «هناك توعية للسيدات بداية من سن 18 سنة، ومن المفاجئ تخفيض نسبة الأورام المتقدمة لنحو 50%، واكتشاف الإصابة بسرطان الثدي في مراحله الأولى يختلف عن اكتشافه بالمراحل المتقدمة، ما يساعد على سهولة وسرعة الشفاء من هذا المرض، ونسبة الشفاء منه في المرحلة الأولى تقارب إلى 98%».

وأوضح أن المبادرات تتضمن العلاجات الموجهة والعلاجات الهرمونية في الأجيال الجديدة، وهذه البروتوكولات مطبقة في الوزارة وفي مستشفيات وزارة التعليم العالي.