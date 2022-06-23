هنا الزاهد لـ جمهورها: «شكرا لكل واحد باركلي على فيلم بحبك»

وجهت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، الشكر لكل من قدم التهنئة لها بعد طرح البوستر الرسمي لفيلم بحبك.

وكتبت هنا الزاهد: «شكرًا أوي لكل واحد كلمني يباركلي وكل واحد بعتلي على الفيلم، بجد شكرًا من قلبي»

هنا الزاهد تروج لفيلم بحبك

وروجت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لفيلم بحبك بطرح البوستر الرسمي للفيلم، المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل.

وعلقت هنا الزاهد علي البوستر قائلة: «الصور الرسميه لفيلم (بحبك) تاريخ الإصدار إن شاء الله يوم 7 يوليو بمصر وجميع الدول العربية».

وانهالت التعليقات علي هنا الزاهد من الجمهور والتهاني بسبب قرب موعد طرح الفيلم لينافس في موسم عيد الأضحى.

فيلم «بحبك»

ويشارك في بطولة فيلم «بحبك» تامر حسني، هنا الزاهد، هدي المفتي، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، شهد الشاطر، عالية راشد، ومن تأليف تامر حسني، ويشهد الفيلم التجربة الإخراجية السينمائية الأولى للفنان تامر حسني.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب متعدد العلاقات العاطفية يقع في قصة حب مع فتاتين والذي تجسدهم هنا الزاهد و هدي المفتي وتتخلل الاحداث عدد من المشاهد الرومانسية والكوميديا.

برومو فيلم بحبك

ومن ناحية أخرى طرح الفنان تامر حسني مؤخرا برومو فيلم «بحبك» والذي تخطى ملايين المشاهدات على قناته الرسمية على «يوتيوب»، واتضح من خلال البرومو مضمون أحداث الفيلم حيث ظهر خلال البرومو وقوع تامر حسني في غرام هنا الزاهد وهدى المفتي في وقت واحد.