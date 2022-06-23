وزير الشباب: المبالغ المخصصة لمبادرة حياة كريمة تخطت 600 مليون جنيه

طالب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المواطنين بالتصدي لمن يشكك في إنجازات الدولة المصرية، مؤكدًا أن ما حدث في مصر خلال الفترة الحالية إنجاز غير مسبوق.

جاء ذلك على هامش زيارة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لنادي القنطرة بمحافظة الاسماعيلية لتفقد عدد من المنشآت بناءً على طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب محمد طلبة.

وقال الوزير في كلمته لجمع من أهالي مدينة القنطرة: «اللي بيحصل في مصر دلوقتي محصلش قبل كدة، أوعوا تخلوا حد يشكك فيه، ومن إمتى حد فكر في المبادرة الرئاسية حياة كريمةً؟»

وأوضح وزير الشباب، أن المبالغ المخصصة لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تخطت 600 مليون جنيه موجهة لتطوير الريف المصري، لافتًا إلى أن القيادة السياسية شعرت بحرمان الريف وتهميشه لفترة كبيرة.

مبادرة حياة كريمة ستحد من الهجرة

وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة، ستحد من هجرة المواطنين من الريف إلى المدن، خاصة أن هناك موازنة ضخمة ستنفق على الصحة والتعليم والرياضة، مشددًا على المواطنين بعدم السماح لأحد بالقول بأي كلام غير منطقي خاصة أن هناك من يريد التشكيك من أجل التشكيك فقط.

الوزير: «فرحان بدولتي»

وواصل الوزير حديثه: «فرحان بدولتي ليس لأنني وزير في الحكومة ولكن باعتباري مواطن مصري من الريف يشهد إنجازات غير مسبوقة في قري مصر»، موضحًا أن «لجنة الشباب بمجلس النواب، هي عين الوزارة لرصد المشكلات في مختلف المحافظات»، مشددًا على أنه يحرص دائمًا على الاستماع لكافة النواب، لمساعدتهم في حل مشاكل الشباب في مختلف مدن وقرى الجمهورية.

ويضم وفد اللجنة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة والنائب سامر التلاوي وكيل اللجنة واللواء ثروت سويلم والنائب حازم إمام أمين سر اللجنة والنواب درويش مرعي ومحمد لبيب وأسامة عبدالعاطي وخالد بدوي، وأية مدني وولاء عبدالفتاح وأحمد مصطفى وسلمى مراد وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة وعاطف مرعي، وحمدي خيري من الأمانة الفنية.