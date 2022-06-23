«عبدالراضي»: إحالة المتهم بقتل «نيرة» للمحاكمة بعد 48 ساعة عدالة ناجزة

قال سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة الوطن، إن فيديو قتل فتاة المنصورة نيرة أشرف كان صادما للكثيرين، فقد طالب البعض بحذفه، وبالفعل حُذف من الكثير من المواقع ووسائل السوشيال ميديا: «الفيديو الأول اللي شوفناه بحكم شغلنا كان من بعيد، وفيه فيديو اتنشر عن قريب وكان وحشي».

عبدالراضي: كان فيه 12 بنت من زميلاتها ماشيين جنب بعض

وأضاف «عبدالراضي»، خلال استضافته ببرنامج «آخر النهار»، ويقدمه الإعلامي تامر أمين، والمذاع على فضائية «النهار»، أنّ المتهم طعن الطالبة نيرة أشرف بشكل مفتعل ووحشي، وخلال لحظة قتلها كان بجوارها الكثير من المواطنين: «كان فيه 12 بنتا من زميلاتها ماشيين جنب بعض، و15 واحد، اللي اتحرك منهم 2 ده بعد الطعن وقبل الدبح بعد ما القاتل هددهم».

عبدالراضي: واحد اتقتل والناس كانت واقفه بتتفرج عادي

واستطرد: «في دار السلام بالقاهرة حصل نفس المشهد، واحد اتقتل والناس كانت واقفه بتتفرج عادي، ووقائع المشاهدة زي دي أصبحت منتشرة، ودي عادة سلبية واضحة في الفترة الأخيرة، ونيرة كان ده قدرها إن روحها تطلع في تلك اللحظة».

وأوضح أن الطالب جرى إحالته للمحكمة بعد 48 ساعة من ارتكابه للواقعة، كما تم تحديد محاكمته يوم الأحد المقبل: «دي العدالة الناجزة والقصاص اللي بنطالب بيه طول الوقت، والردع وإنه يكون عبرة سبب سرعة تطبيق العدالة عليه».

وتابع: «الولد واضح إن ملهوش كبير، ووالد نيرة راح اشتكاه لخاله، وخاله معرفش يمشي عليه كلامه، والمتهم عايش مع أمه وأخته، وواحد من جيرانه المجاورين له قال أنه مؤدب ومش بنسمع صوته إلا لما يضرب أمه أو أخته، ودي ظاهرة ليست سهلة ولا يجوز غض البصر عنها وتركها».