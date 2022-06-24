سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 24-6-2022 في محلات الصاغة

ماذا سيحدث في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة؟، سؤال يتكرر كثيرا منذ فترة ويزداد بشكل يومي خاصة في ظل تذبذب أسعار المعدن الأصفر، لذا يبحث الناس عن سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل كبير مع اقتراب عيد الأضحى، وبصفة خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري أمس الخميس بالإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض دون تغيير، لتظل عند 11.25 و12.25 و11.75%، على التوالي.

وفي إطار حرص الناس على شراء المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة مع موسم الأفراح وحفلات الزفاف، تستعرض بوابة «الوطن» فيما يلي أسعار الذهب في محلات الصاغة وأسواق المال، حيث سجلت الأعيرة المختلفة انخفاضا طفيفا في بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 24 يونيو 2022.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة الموافق 24 يونيو 2022 قيمة مالية تتراوح بين 861 و864 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة إلى نحو 1004 جنيهات للبيع، و1008 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في بداية تعاملات اليوم، عند 1147 جنيها للبيع، و1152 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغت قيمة الجنيه الذهب اليوم الجمعة نحو 8032 جنيهًا للبيع، و8064 جنيهًا للشراء.

سعر كيلو الذهب

سجل سعر كيلو الذهب، اليوم الجمعة، بيع نحو 1,147,429 وشراء 1,152,000 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في أسواق المال

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة الموافق 24 يونيو 2022، في أسواق المال، إلى نحو 829.11 جنيه، بما يعادل 44.24 دولار، فيما بلغت قيمة سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 967.31 جنيه، بما يعادل 51.61 دولار.

وعن سعر جرام الذهب عيار 24، فسجل اليوم نحو 1105 جنيهات، بما يعادل 58.99 دولار، كما حقق سعر الجنيه الذهب نحو 7738 جنيهًا، بما يعادل 412.92 دولار.