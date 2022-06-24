أسعار الدواجن اليوم الجمعة 24-6-2022 في مصر

يهتم الناس بالبحث عن أسعار الدواجن ومنتجاتها المختلفة من شاورما وصدور وأجنحة ورومي وكتاكيت.

وتوضح بوابة «الوطن» في السطور التالية أبرز أسعار الدواجن في الأسواق المصرية والمحلات التجارية اليوم الجمعة الموافق 24 يونيو الجاري، وفق جولة «الوطن» في بعض الأسواق التجارية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء

جاءت أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق التجارية كما يلي:

وصل سعر طبق الفيلية من الدواجن البيضاء إلى قيمة مالية تتراوح بين 130 و170 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر الشاورما الدجاج نحو 112 جنيهًا.

- وجاء سعر الدجاجة التي يصل وزنها إلى كيلو أو أقل لتصل إلى قيمة مالية تتراوح ما بين 70 و130 جنيهًا.

- وبلغ سعر صدور الدجاج المخلي دون عظم نحو 90 جنيهًا.

- وجاء سعر الشيش طاووق اليوم الجمعة ليصل إلى نحو 115 جنيهًا.

- ووصل سعر الدبابيس اليوم الجمعة إلى قيمة تتراوح ما بين 58 و90 جنيهًا، وذلك وفقا للشركة الموردة.

- ووصل سعر الأجنحة اليوم الجمعة يصل إلى قيمة مالية تتراوح بين 40 و70 جنيهًا حسب متبلة أم لا.

- ووصل سعر الكبد وقوانص إلى قيمة تتراوح ما بين 60 و70 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتباينت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة الموافق 24 يونيو، جاءت كما يلي:

- بلغ سعر الكتكوت البلدي الذي يصل عمره إلى يوم واحد لسعر 4.5 جنيه.

- وصل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم 3 جنيهات، فيما وصل سعر الفيومي نحو 5 جنيهات.

- كما سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم نحو 7.5 جنيه.

أسعار الرومي اليوم

- سجل سعر كيلو الرقاب الرومي اليوم في المحلات التجارية نحو 65 جنيهًا.

- سجل سعر الأجنحة اليوم نحو 80 جنيهًا.

- وصل سعر الكبد والقوانص إلى 70 جنيهًا.

وسجل سعر الفلية الرومي نحو 170 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

- سجل سعر البطة المذبوحة والمعبأة وزن 2 كيلو أو أقل نحو 180 جنيهًا.

- سجل سعر البطة وزن 3 كيلو نحو 290 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

وبلغ سعر فرد السمان المذبوح ومعبأ اليوم في المحلات التجارية نحو 25 جنيهًا.

تراوح سعر الجوز بين 55 جنيهًا و120 جنيهًا.