تامر حسني بـ5 أدوار في فيلم «بحبك»: مؤلف ومخرج وممثل ومطرب وموسيقي

طرح الفنان تامر حسني الأفيشات الرسمية لفيلمه السينمائي الجديد «بحبك»، المقرر أن يرى النور في دور العرض خلال عيد الأضحى المبارك.

تامر حسني لا يكتفي فقط ببطولة الفيلم بجانب كل من هنا الزاهد وهدى المفتي وحمدي الميرغني، إنما يظهر أيضا في العمل كمؤلف ومخرج ومطرب يقدم 3 أغنيات بالإضافة لقيامه بوضع الموسيقى التصويرية لمشاهد الفيلم.

فيلم بحبك

ويشارك في بطولة فيلم «بحبك» تامر حسني، هنا الزاهد، هدي المفتي، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، شهد الشاطر، عالية راشد، ومن تأليف تامر حسني، ويشهد الفيلم التجربة الإخراجية السينمائية الأولى للفنان تامر حسني.

وتدور أحداثه الفيلم حول شاب متعدد العلاقات العاطفية يقع في قصة حب مع فتاتين والذي تجسدهم هنا الزاهد و هدي المفتي وتتخلل الاحداث عدد من المشاهد الرمانسية والكوميديا .

برومو فيلم بحبك

وطرح الفنان تامر حسني مؤخرا برومو فيلم «بحبك» والذي تخطى ملايين المشاهدات على قناته الرسمية على «يوتيوب»،واتضح من خلال البرومو مضمون أحداث الفيلم حيث ظهر خلال البرومو وقوع تامر حسني في غرام هنا الزاهد وهدي المفتي في وقت واحد.

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني السينمائية كان فيلم مش أنا والذي حقق نجاحا كبيرا خلال فترة عرضه وشاركه في بطولته الفنانة حلا شيحا والفنان ماجد الكدواني والفنانة سوسن بدر.