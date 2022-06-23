علي الحجار يطرح أغنية «بطلة حكايتي» على يوتيوب

طرح المطرب علي الحجار عبر قناته الخاصة على «يوتيوب» كليب أغنيته الجديدة «بطلة حكايتي».

ونشر علي الحجار عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» الكليب وعلق: «لأنك بدايتي وحبك هدايتي بشوفك مرايتي وصوتي وغناه، دلوقتي تقدروا تسمعوا أغنية الفنان علي الحجار الجديدة بطلة حكايتي كاملة على يوتيوب».

كليب بطلة حكايتي لعلي الحجار

أغنية بطلة حكايتي من كلمات طارق علي، وألحان خالد داغر وتوزيع محمد عبد الله.

علي الحجار في المنارة الشهر المقبل

ومن المقرر أن يحيي الفنان علي الحجار حفلا غنائيا ضخما الشهر المقبل بمركز المنارة، والذي حرص على الترويج له عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام بنشر فيديو قال خلاله: «اتعودت في كل حفلة أبعت النوتة الموسيقية للفرقة ببرنامج الحفل، الأغاني التي نقوم باختيارها من أجل مذاكرتها جيدا، وغالبا برسل إليهم قبل الحفل بـ10 أيام، أوركسترا كبير ويجب أن يكون هناك وقت كافي لكتابة النوت الموسيقية».

واضاف الحجار: «اتعودت في كل حفلة أبعت النوتة الموسيقية للفرقة ببرنامج الحفل؛ الأغاني التي نقوم باختيارها من أجل مذاكرتها جيدا، وغالبا برسل إليهم قبل الحفل بـ10 أيام، أوركسترا كبير ويجب أن يكون هناك وقت كافي لكتابة النوت الموسيقية».