حظك اليوم برج الحوت الجمعة 24-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يتعامل مولود برج الحوت مع العائلة والصداقة بكل لطافة وود ويظهر لهم الاهتمام كثيرا ولا يتأخر عن الاستماع إليهم أو تلبية طلباتهم المختلفة، كما يمكن تصنيفهم بأنهم أفضل الأصدقاء؛ حيث يفضلون أصدقاءهم على أنفسهم عند حاجتهم إليهم ومهما كلفهم ذلك من أضرار، كما أنهم مخلصون كثيرا لمن يحبونهم، وإذا حدثت مشكلة بين الأصدقاء أو في العائلة، فإنهم سيسعون لحلها بكامل طاقتهم.

برج الحوت والحب

مواليد برج الحوت دائما ما تجدهم بارعون في التعبير عن مشاعرهم لمن يحبونهم، ويحبون التصريح بالحب بالكلام وليس الأفعال فقط، ويرون أن ذلك يجعلهم أكثر قدرة على التواصل الإيجابي فيما بينهما، كما يسعون إلى إقامة علاقة رومانسية وطويلة الأمد، لا يهدها الزمن والظروف والمشاكل مهما مر عليها من ضغوطات وتحديات، ويفضل رجل الحوت المرأة المميزة في صفاتها، وتفكيرها، ويحب المرأة القوية التي تقف بجانبه وتدعمه ويعتبرها جيشه الوحيد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

عليك أن تلتزم بالجد والاجتهاد اليوم، كما يجعلك الوضع الفلكي تعمل بحماس ويشجعك على الحديث بثقة وتبرز مواهبك وتوطد علاقاتك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن»، إن وجود القمر بمنزلك الثالث اليوم، يدفع مواليد برج الحوت لتخصيص وقت يجدون فيه المتعة والراحة النفسية مع الأهل والأقارب والأحباب وذلك رغم ما يمرون به من ضغوط منذ فترة كبيرة.