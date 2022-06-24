أغنية «تنطيط» لمحمد رمضان تحصد ربع مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها

يقترب الفنان محمد رمضان، من تحقيق ربع مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تأتي بعنوان «تنطيط»، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، كما حجز الكليب مكانه ضمن قائمة «التريند» في اليوتيوب.

أغنية «تنطيط» من كلمات وألحان فريق «الباور العالي»، وتوزيع ديزل، وميكس وماستر أسامة طارق، والكليب من تنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي لMR1 عبد الغني شوشة، ومن إخراج بثينة.

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محمد رمضان يروج لأغنية تنطيط

وروج الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لفيديو كليب تنطيط قبل أيام من طرحة حيث نشر صورة له من الكليب وظهر كعادته بـ«لوك» مختلف يمسك سيجار في يده، وولاعة ويرتدي بورنيطة سوداء على رأسه ويترتدي «جاكيت» أحمر، وعلق على الصورة قائلًا: «تنطيط قريبًا».

حفل محمد رمضان في الأردن

وأحيا الفنان محمد رمضان منذ أيام حفل غنائي ضخم في الأردن حمل شعار كامل العدد حيث نفدت تذاكر الحفل قبل إقامته بأيام.

وكان لظهور محمد رمضان خلال الحفل بشكل مختلف، حيث فوجئ جمهوره بالدخول إلى المسرح بسيارة وسط هتافات وصيحات من الجمهور، وقدم خلال الحفل مجموعة استعراضات على عدد من أغانيه الشهيرة، كما قدم خلال الحفل أغنيته الجديدة «بلالين».

ومن ناحية أخرى يستعد محمد رمضان لإحياء حفل غنائي ضخم في تركيا رابع أيام عيد الأضحى.