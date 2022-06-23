بريد الوطن .. شكر واجب لوزارة الأوقاف وإدارة منشأة القناطر

نتقدم نحن رواد مسجد الدعوة البحرى فى منشأة القناطر بالجيزة بخالص الشكر للدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، فبمجرد أن طالبنا، من خلال جريدة الوطن، بتغيير سجاد المساجد بـ«أم دينار»، وخصوصاً مسجد «الدعوة» البحرى، حتى قامت لجنة، بتوجيهات الوزير، ومتابعة د. سيد مسعد، وكيل الوزارة، بتفقُّد ومراجعة سجاد المساجد، ورفع تقارير بحالتها لاستبدال القديم فى عدد من المساجد، كما نتقدَّم بالشكر للشيخ على إبراهيم على، مدير «أوقاف منشأة القناطر»، على جهوده فى متابعة المساجد، وشئون الأئمة والعمال، وتلبية رغبات المصلين، حتى ينعم المصلّون بالطمأنينة والسكينة، آملين سرعة تغيير السجاد -كما وعد المسئولون- على لسان وزير الأوقاف.

أهالى المنطقة

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