إصابة 5 أشخاص في حادثين متفرقين بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادثي تصادم متفرقين بمركز وادي النطرون، أحدهما بالكيلو 60 في اتجاه القاهرة بالطريق الصحراوي، والثاني بالكيلو 60 اتجاه الإسكندرية الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون، وجرى نقل المصابين لمستشفي وادي النطرون المركزي لعمل الفحوصات الطبية اللازم وتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تفاصيل الحادث الأول

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخري ملاكي بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية بالكيلو 60 اتجاه القاهرة، مما أدى إلى إصابة شخصين وهما، «كريم كمال القاضي» 28 عاما، مقيم بكفر الشيخ، مصاب بكدمات وسحجات ومتفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، و«محمد عمرو محمد أبوالحسن» 25 عاما، مقيم في الجيزة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن

تفاصيل الحادث الثاني

كما تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخري ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 60 اتجاه الإسكندرية، بنطاق مركز وادي النطرون، مما أدى إلى عن إصابة كل من، "محمد محمد عبدالغني" 32 عاما، مقيم بالقاهرة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الذراع اليسرى، "بكر أحمد عموري" 27 عاما، مقيم بالقاهرة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الحوض واشتباه نزيف في البطن و«حسين جمعه أبوطويلة» 21 عاما، مقيم بالقاهرة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم وجري نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.