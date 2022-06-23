إصابة أب وابنته وسائق في حادث تصادم ببني سويف 

أصيب أب وابنته وسائق، اليوم، فى حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى تاكسي، بمدخل الحي الثاني بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وجرى نقلهم إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم والاسعافات الأولية، وإجراء كل الفحوصات الطبية.

بلاغ بحادث تصادم سيارتين بالحي الثاني في بني سويف

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع تصادم سيارة ملاكي بأخرى تاكسي بمدخل الحي الثاني بمدينة بني سويف الجديدة بشرق النيل، ما أسفر عن إصابة أب وابنته وسائق في الحادث، الذي وجه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

سيارتين اسعاف لنقل المصابين

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف بإشراف الدكتور أحمد صادق إلى محل الواقعة لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: «ع. ا. م» 55 سنة، مصابا بجرح قطعي بالرأس 7 سم، وابنته «إسراء» 10 سنوات، مصابة بجروح وسحجات بالجسم، و«م. س. م» 29 سائق، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح قطعي بالرأس.

جرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام مستشفيات جامعة بني سويف، وجرى تحرير محضر بالواقعة.