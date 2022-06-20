مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم مروع بنويبع

شهدت محافظة جنوب سيناء، منذ قليل، وقوع حادث تصادم مروع بين سيارة نقل ثقيل «تريلا» وسيارة ربع نقل.

تلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم مروع عند منطقة مطلع الصاعدة التابعة لمدينة نويبع الواقعة على خليج العقبة بجنوب سيناء، بين سيارة نقل ثقيل تحمل بضائع متجهة من ميناء البحري تجاه القاهرة رقم (1547 ق د ا)، وسيارة ربع نقل جري الدفع بأربع سيارات إسعاف.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص هم أحمد السيد بيومي، 30 عاما، مصاب بتوقف القلب، وتوفي أثناء محاولة انعاشه داخل المركز الطبي الحضري بنويبع.

２- رأفت سالم محمد حمدان 35 شمال سيناء.

３- سالم سليمان سالم على 21 شمال سيناء.

واسفر الحادث عن إصابة كلا من :

１- فرج سالم احمد حمدان 30 سنه شمال سيناء، مصاب اشتباه نزيف بالمخ وجروح قطعيه بالوجه، وجري تحويله إلي مستشفي شرم الشيخ الدولي لخطورة حالته.

２- خالد شعبان نعيم عبد الوهاب 30 سنه

اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح قطعيه بفروه الرأس.

جري نقل الجثث الثلاثة إلي ثلاجة الموتى بنويبع، ونقل المصابين إلي المركز الحضري تحت إشراف هيئة الإسعاف المصرية فرع جنوب سيناء.

أخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وصرحت بدفن الجثث الثلاث وتسليمهم لذويهم، وقامت إدارة المرور بجنوب سيناء برفع السيارتين من علي الطرق وإعادة تشغيل طريق نويبع دهب بعد توقف ساعة تقريبا.