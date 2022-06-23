إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي على طريق العين السخنة

أصيب 10 أشخاص جراء حادث تصادم، منذ قليل، بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على طريق «العين السخنة - السويس»، ونُقلوا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، فيما تلقت غرفة عملت النجدة بلاغًا من أحد الأهالي بالحادث.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وبيّنت المعاينة صحة الواقعة، ونقل المصابون إلى المستشفى لإسعافهم.

المرور ترفع آثار الحطام

ورفعت آثار الحادث بمعرفة لجنة فنية من الإدارة العامة للمرور، بعد أن دفعت بالأوناش وفريق من رجال المرور لرفع آثار الحطام؛ لتسيير العمل بالطريق وعودة حركة المرور لطبيعتها بعد أن توقفت لبعض الوقت.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي كلفت رجال المباحث بتكثيف جهودها وإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث، كما أمرت بالتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث لعرضها على لجنة فنية.

جهات التحقيق تستمع لأقوال المصابين

كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث تمهيداً لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة، واستدعت عددًا من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال وقوع الحادث، وانتدبت عناصر الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحادث، كما أرسلت فريقًا لسماع أقوال المصابين؛ للوقوف على أسباب الحادث، وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.