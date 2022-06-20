مصرع شابين وإصابة ثالث في حادث تصادم بجنوب سيناء

لقى شابان من أبناء مدينة الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، مصرعهما قبل قليل، نتيجة حادث تصادم سيارتين على طريق نويبع، في جنوب سيناء، فيما أصيب شخص ثالث، تم نقلهم إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

إخطار أمني بمصرع وإصابة 3 في حادث تصادم

وتلقت الأجهزة الأمنية بجنوب سيناء إخطاراً بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما نصف نقل والأخرى شاحنة كبيرة، على أحد الطرق المرتفعة، بالقرب من منحنى «صعدة»، في نطاق مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ثالث.

وأكد «سالم أبو شود»، من أقارب ضحايا الحادث، في تصريحات لـ«الوطن» بشمال سيناء، قبل قليل، أن اثنين من شباب العائلة توفيا في الحال، وأصيب شقيق أحدهما، نتيجة أصطدام سياراتهم النصف نقل بشاحنة نقل كبيرة، وأضاف أن المتوفين هما «رأفت سالم فرج أبو مسيفر»، وابن عمه «سالم سليمان أبو علي»، فيما أصيب شقيق الأول ويُدعى «فرج أبو مسيفر».

نقل الجثتين والمصاب لمستشفى شرم الشيخ

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، لنقل جثتي المتوفين إلى مشرحة شرم الشيخ، فيما يخضع المصاب للعلاج المكثف بنفس المستشفى.

تم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بسؤال شهود الحادث، وانتداب فريق فني لوضع تصور للطريق الدولي المؤدي إلى مدينة نويبع.

نقل جثتي المتوفين للشيح زويد بشمال سيناء

وأكد أقارب المتوفين أنه تم استخراج تصاريح دفن المتوفين، بعد قرار النيابة، حيث يجري نقلهما إلى مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، لدفنهما في مقابر العائلة، وسط حالة من الحزن خيمت على الأهالي.