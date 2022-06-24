نجوم الفن يهنئون تامر حسني بفيلم «بحبك»: «إن شاء الله نجاح ساحق»

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني علي تهنئة الفنان تامر حسني، بعد طرح «البوسترات» الرسمية لفيلم بحبك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

ونشر تامر حسني «بوسترات» الفيلم وعلق عليها قائلًا: «الصور الرسمية لفيلم (بحبك) تاريخ الإصدار إن شاء الله يوم 7 يوليو بمصر وجميع الدول العربية».

نجوم الفن يهنئون تامر حسني

وانتهالت عليه تعليقات الجمهور والوسط الفني بالتهاني للفيلم المقرر عرضة في موسم عيد الأضحى المقبل، وقالت هنا الزاهد إحدى بطلات الفيلم «يا رب يكرمنا، اتبسطت واستمتعت بكل مشهد في الفيلم ده، شكرا يا تامر»، كما علق الفنان حمدي المرغني قائلًا: «إن شاء الله نجاح ساحق كعادتك»، وقال أحمد عصام «مبروك حبيبي ألف مبروك»، كما علق الفنان أحمد الشامي قائلًا: «بالتوفيق يارب».

فيلم بحبك لتامر حسني

وتستقبل دور العرض في موسم عيد الأضحى فيلم بحبك لتامر حسني والذي من المتوقع له ان يتنافس بقوه علي شباك التذاكر حيث يمزج الفيلم بين الكوميدي والرومانسي، من خلال شاب يقع في حب فتاتين مره واحدة وتضطره الظروف للوقوع في عدد من المشاهد الكوميدية والرومانسية.

فيلم «بحبك» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن ابرزهم الفنان تامر حسني، هنا الزاهد، هدي المفتي، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، شهد الشاطر، عالية راشد، ومن تأليف تامر حسني، ويشهد الفيلم التجربة الإخراجية السينمائية الأولى للفنان تامر حسني.