«تعليم الجيزة»: دعم فني وتجهيز معامل المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد

قالت الدكتورة ملك إسماعيل عضو مكتب الجودة بمديرية تعليم الجيزة، إن المديريات التعليمية في كل المحافظات يوجد بها إدارات لقياس الجودة تسمى «إدارة قياس الجودة»، لافتة إلى أن دور هذه الإدارة هو قياس مدى تحقيق معايير الجودة بالمدارس.

جميع مدارس الجمهورية بدأت في تنفيذ معايير الجودة

وأضافت «إسماعيل» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدى عبد العزيز في برنامج «كلام معقول» على راديو «مصر»، أن الهيئة القومية للضمان والجودة وضعت معايير للاعتماد مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي، لافتة إلى أن جميع مدارس الجمهورية بدأت في تنفيذ هذه المعايير، وهو ما تؤكده النشرات الدورية القادمة من الإدارة المركزية للتخطيط والجودة بديوان عام وزارة التربية والتعليم.

تقسيم المدارس إلى مستويات طبقًا لمدى تطبيق معايير الجودة

ولفتت عضو مكتب الجودة بمديرية تعليم الجيزة إلى أن إدارات الجودة بالإدارات التعليمية تقوم بزيارات للمدراس، حيث يتم تقسيم المدارس إلى «مدارس أ» و«مدارس ب» و«مدارس ج»، حيث تشير «مدارس أ» إلى المدارس المستعدة للحصول على الاعتماد طبقًا للمراحل، موضحة أن هناك بعض المدارس متعددة المراحل، فقد تكون مرحلة معينة كمرحلة رياض الأطفال هي التي لديها الجاهزية للحصول على الاعتماد من خلال تطبيقها للمعايير الأساسية والكثافة ونسبة الغياب والمبنى والأمن والسلامة، ولا تتحقق هذه الجاهزية لباقي المراحل.

دعم مديريات التعليم للمدارس المتقدمة للاعتماد

وأوضحت إسماعيل أن إدارة الجودة بمديريات التعليم تقوم على تدريب المعلمين طبقًا للمعايير، ومساعدتهم في إعداد الدراسة الذاتية وملف التقدم للهيئة، كما يتم تقديم خطة لكل مديرية قبل العام الدراسي طبقًا لعدد المدارس لكل مرحلة التي يمكن أن تقوم بالتقديم للاعتماد بالعام القادم.

دعم تعليم الجيزة للمدارس المتقدمة للاعتماد

وأشارت عضو مكتب الجودة بمديرية تعليم الجيزة إلى وجود خطة بمديرية الجيزة بعدد المدارس التي سوف تتقدم لطلب الاعتماد بالترم الأول، لافتة إلى وجود لجان من المديريات والإدارات لتقديم الدعم الفني لهذه المدارس، إضافة لدعم المدارس في الصيانة والتجهيزات الخاصة بالأثاث وتجهيزات المعامل وتحقيق السلامة بالمباني التعليمية.

مناشدة لأولياء الأمور لعودة الطلاب للمدارس وتقليل الغياب

وأكدت إسماعيل على وجود العديد من الجهود للتقليل من الكثافة بالفصول، منها إنشاء مدارس جديدة كل عام، إضافة إلى إنشاء مباني جديدة بالمدارس، مناشدة أولياء الأمور بضرورة حضور الطلاب للمدارس لعودة دور المدرسة مرة أخرى.