«الصحة العالمية» استمرار انتشار «جدري القردة»: أكثر من 3200 إصابة

سجلت منظمة «الصحة العالمية» بلاغات بأكثر من 3200 حالة إصابة مؤكدة بـ«جدري القرود» وحالة وفاة واحدة، وأشار المدير العام لـ المنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس الخميس، إلى أن الحالات في الدول التي لا يتوطن فيها المرض لا تزال في الغالب بين الرجال المثليين.

48 دولة تبلغ عن حالات بـ«جدري القردة»

وأضاف جيبريسوس، في اجتماع للجنة الطوارئ بمنظمة «الصحة العالمية»، أن هناك حاجة إلى تكثيف المراقبة لرصد حالات «جدري القردة» في المجتمع، مشيرا إلى انتقال العدوى من شخص لآخر مستمر ويهون من شأنه على الأرجح.

وأبلغت 48 دولة عن حالات ضمن موجة التفشي الحالية التي بدأت في مايو الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«جيبريسوس»: «الصحة العالمية» تعمل مع شركاء لتغيير اسم الفيروس

وفي وقت سابق، قال جيبريسوس، إن منظمة «الصحة العالمية»، تعمل مع شركاء وخبراء حول العالم لتغيير اسم فيروس «جدري القردة» والمرض الذي يسببه. و«جدري القردة» هو مرض فيروسي حيواني المنشأ يظهر بشكل رئيسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب إفريقيا وينتقل أحيانًا إلى مناطق أخرى، وفقا لما ذكره موقع «الصحة العالمية».

ويصاحب المرض عادة سريريًا الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية وقد يؤدي إلى مجموعة من المضاعفات الطبية.

وينتقل فيروس «جدري القردة» إلى الإنسان من خلال المخالطة الوثيقة لشخص أو حيوان مصاب أو مواد ملوثة بالفيروس، وأشار موقع منظمة «الصحة العالمية»، إلى أن أعراض المرض تستمر من 2 إلى 4 أسابيع، موضحا أن عادةً ما يزول مرض «جدري القردة» من تلقاء ذاته.