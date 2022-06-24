ضحى طالبة سوهاجية تبدع في التعليق الصوتي: «نفسي أعمل أفلام كارتون»

«الموهبة هبة من الله، كل واحد ربنا خلقه موهوب في حاجة، الإنسان الصح إللي ربنا خلقه للسعي هو المفروض يبحث عن نفسه قبل ما يبحث عن مثل أعلى ليه، أو قدوة وأنا لسه رحلتي مستمرة في بحث عن ذاتي»، هكذا بدأت «ضحى عثمان»، 21 سنة، تقيم بمركز ومديتة أخميم، شرق محافظة سوهاج، حديثها عن موهبتها.

تقديم شخصيات كرتونية

وأضافت «ضحى»: أقدم شخصيات كرتونية متنوعة وبعد فترة من التقديم والتقليد، اكتشفت أن ما أقوم به، يعد نوع من أنواع الفنون اسمه فن الدوبلاج وبدأت قصتي منذ سنوات قليلة ماضية، كنت أتعامل مع هذا الموقف كالعب واللهو، ومع مرور الأيام أصبحت ماهرة في الأداء الساخر أمام الأطفال، حتى صار الأطفال متعلقين بما أفعل كثيرا، وبشخصيتي المتنوعة، كما أنني أستطيع أن أقدم عددا كبيرا من الشخصيات الكرتونية، وتعليق صوتي».

ضحى: أعمل لأحقق دخلا ماديا

وأشارت «ضحى» إلى أنه «وقت تفشي وباء كورنا قررت أن أعمل في أي عمل يحقق لي دخلًا ماديًا، وكان في هذا الوقت لم يكن لد خبرة إلا في مجال واحد ألا وهو الأكسسورات وأشغال الهاند ميد، وعزمت على تطوير ذاتي، وقمت بالاحاح شديد على أهلي، حتى تم استجابتهم، وقمت بالعمل في حضانة، وبعد فترة قليلة من العمل أشاد الجميع بكفائة ومهارة عملي».

وأضافت: «كانت أول مرة ليا اصنع مكت ووسائل تعليمة وأثارت إعجاب مديرة العمل، وقمت بالانتقال من التدريس واشتغلت في مجال الـ(كيدز آريا) ورغم اعتراض أهالي، نجحت في إقناعهم، وتم العمل في أكثر من مكان في هذا العمل، ولأن هدفي السعي وراء الربح المادي، وهدفي كان اكون انسانة متطورة، حققت نجاحات باهرة، كما أنني أتمنى أن أشارك في أي عمل كرتوني».