عضو «التنسيقية»: ثورة 30 يونيو أعادت مفهوم الدولة الوطنية للمجتمع

قال الدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الفترة من 2011 وحتى 2013 شهدت العديد من الدول حالة من الاضطراب من خلال انتفاضات جماهيرية في الدول للوصول إلى السلطة سواء عن طريق الانتخابات، بالاضافة لتصادم مسلح بين القوى في بعض الدول نتج عنه حالة من الاضطراب الأمني في المنطقة ما دعى لضرورة تشكيل مشروع يعيد الدول لوضعها السليم ويقضى على الفوضى في الشرق الأوسط.

التقارير الأمريكية والمشروع الإسلامي

وأوضح «سالم» في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج «كلام في السياسة» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أن التقارير الأمريكية كانت تؤكد أهمية بناء شبكات إسلامية، وأن هناك تيار اسلامي معتدل يواجه التيار الاسلامي الراديكالي، مشيرا إلى أن وزير الدفاع الأمريكي السابق له تصريح سابق يؤكد فيه أنه يتمنى لشعوب الشرق الأوسط مشروع إسلامي جديد.

انهيار لمؤسسات الدول في المنطقة العربية

وأشار «سالم» إلى أنه بعد 2011 وحتى 2013 حدث انهيار لمؤسسات الدول في المنطقة العربية، واكتسحت التيارات الإسلامية الانتخابات وقتها، وتوسعت الجماعات الإرهابية، مضيفا أن القوى الاسلامية والتنظيمات كانت تتعاون في ظل مشروع يجمعهم معا في ظل وجود دول تتبنى قيادة المشروع الإقليمي الاسلامي الممتد ومنها دول لديها تاريخ في ادارة الصراع المدني العسكري وتمكين المدنين من المؤسسات العسكرية.

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تاريخ الخلافة العثمانية ممتد على أكثر من 600 عاما، وهناك مهددات كانت تواجه المنطقة نتيجة لانهيار الدول القومية وتنامي التيارات الارهابية وزيادة بوادر الخلافات السنية الشيعية، وكان المشهد بحاجة لمشروع يستعيد الدولة الوطنية القومية ذات السيادة ولا تفرق بين المواطنين على أي أساس ديني أو مذهبي إلى أن جاءت ثورة 30 يونيو وأعادت مفهوم الدولة الوطنية مرة أخرى.