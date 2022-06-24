«التضامن»: ننسق مع السعودية لاستقبال أول أفواج الحج لعام 2022

قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن لشؤون ومؤسسات المجتمع الأهلي، إنه بدءا من الغد ستبدأ رحلات الحج للأراضي السعودية، لافتا إلى أن وزارة التضامن تنسق عملها مع وزارة الداخلية وكافة البعثات النوعية بهدف المشاركة في موسم الحج وتقديم أفضل خدمات للحاج هذا العام.

أول أفواج الحج غدا من سكان الجيزة

وأوضح «عبدالموجود» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء «DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على قناة «DMC»، أن أول أفواج الحج غدا ستكون من سكان محافظة الجيزة، لافتا إلى أنه تم تسليم الحجاج كافة المستندات المطلوبة المتعلقة بالسفر، وجرى التنبيه عليهم بالتعليمات المنظمة لموسم الحج.

المسافر إلى الحج لديه تحليل فيروس كورونا

وأشار «عبدالموجود» إلى أن المسافر إلى الحج لابد أن يكون لديه تحليل فيروس كورونا، بالإضافة لشهادة التطعيم وتلقى لقاح كورونا من ضمن المستندات المطلوبة، موضحا أن وزارة الصحة أعلنت عددًا من المعامل المعتمدة لإجراء التحاليل اللازمة للحجاج، بالاضافة لشهاد طبية تؤكد خلو الحاج من الأمراض المستعصية التي تمنع أصحابها من السفر هذا العام.

وأكد مساعد وزيرة التضامن لشؤون ومؤسسات المجتمع الأهلي، أن هناك تنسيقا تاما مع السلطات السعودية لتيسير الدخول من المطارات، لافتا إلى أن البعثة المنظمة وصلت للتنسيق مع الجانب السعودي بشأن إجراءات دخول المصريين وتسكينهم في الفنادق، موضحا أنه بمجرد خروج الحاج من المطار يتم نقل متعلقاته للفنادق بشكل منظم ومرتب.