شركات السياحة: إبرام عقد إلزامي مع الحجاج يشمل كل تفاصيل برنامج الحج

قال علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، وعضو الجمعية العمومية للغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن كل شركة سياحة منظمة لبرامج الحج لهذا العام، ملزمة بإبرام عقد بينها وبين الحاج، يحتوى على كل تفاصيل برنامج الحج، من مواعيد السفر والعودة، وأماكن الإقامة بكل من مكة والمدينة، ونوعية التسكين، سواء ثنائيا أو ثلاثيا أو رباعيا، وسعر برنامج الحج، متابعا «العقد المبرم بين الحاج والشركة، يشمل كل الحقوق والواجبات التي تخص طرفي التعاقد».

العلاقة التعاقدية بين الحاج وشركة السياحة

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من ضمن المستندات التى تقدمها شركات السياحة، عند مراجعة برامج الحج الخاصة بها بوزارة السياحة والآثار، هو العقد المبرم بينها وبين الحاج، لافتا إلى أن وزارة السياحة لن تراجع أية ملفات حج لشركات دون وجود هذا العقد، الذي يحدد العلاقة التعاقدية بين الطرفين، موضحا أن عقد الحج الموقع بين شركات السياحة والحج، شمل زيادة أسعار برامج الحج عن الأسعار التي جرى إعلانها فى الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام، وذلك بعد زيادة أسعار خدمات إقامة حجاج السياحة بالمشاعر المقدسة بكل من منى وعرفات.

زيادة أسعار البرامج مذكورة في العقد

أوضح أنه خلال العقد الذى جرى توقيعه بين الحاج وشركة السياحة، شهد سعر برنامج الحج المستوى الاقتصادي، زيادة مقدارها 12 ألف جنيه يدفعها الحاج، كما شهد سعر برنامج الحج فئة الـ5 نجوم زيادة 16 ألف جنيه يدفعها الحاج، لافتا إلى أن شركات السياحة تحملت جزء من زيادة أسعار خدمات الطوافة بكل من منى وعرفات.

وأشار «الغمري»، إلى أن العديد من شركات السياحة التي انتهت من إبرام كل تعاقدات الحج الخاصة بها بالسعودية صدر لحجاجها تأشيرات الحج، لافتا إلى أن أولى رحلات الحج السياحي لهذا العام، ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة.