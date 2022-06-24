زعيم كوريا الشمالية: نحتاج لتعزيز قدرات الدفاع الذاتي في الجيش

أمر زعيم كرويا الشمالية، «كيم جونج اون»، في ختتام اجتماع حزب العمال الكوري الحاكم مع كبار المسؤولين العسكريين، بتعزيز القدرات الدفاعية لـ«بيونج يانج» لدى، جاء وسط مخاوف من إجراء «بيونج يانج» تجربة نووية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز»الإخبارية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، إن الزعيم الشمالي، ترأس الاجتماع الموسع للجنة العسكرية المركزية الثامنة، حيث وافق كبار المسؤولون في كوريا الشمالية على قضية مهمة تتعلق بتقديم ضمانة عسكرية بتعزيز قوة الردع في البلاد خلال الحروب.

الاجتماع يصدق على خطة إعادة تنظيم التشكيلات التنظيمية العسكرية

وشدد «جونج أون»، على حاجة الجيش بأكمله لتعزيز قدرات الدفاع الذاتي القوية بكل السبل للتغلب على أي قوات معادية، كما شدد الزعيم الكوري الشمالي،على ضرورة بذل الجيش بأكمله كل ما في وسعه لتنفيذ فكرة بناء الجيش والخطة الاستراتيجية العسكرية للجنة المركزية للحزب.

وصدق الاجتماع، على خطة إعادة تنظيم التشكيلات التنظيمية العسكرية، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأشارت الوكالة الكورية الشمالية، إلى انتخاب «ري بيونجتشول» الذي يقود تطوير الصواريخ في البلاد، نائبا لرئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، نفذت «سول» و«واشنطن» رحلة دورية مشتركة فوق مواقع القتال الرئيسية السابقة، لإظهار الاستعداد ضد تهديدات «بيونج يانج» الصاروخية والنووية.

ونفذ البلدان، العملية فوق مواقع الحرب الكورية «؜1950-1953»، يوم الثلاثاء الماضي، بمشاركة 4 مقاتلات كورية جنوبية و4 طائرات أمريكية، وفقا لما ذكرته وكالة«يونهاب» الكورية الجنوبية.

الاثنين المقبل.. مسؤول أممي يزور كوريا الجنوبية

من جانبه، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في «سول»، أمس الخميس إن مقرر المنظمة الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية المنتهية ولايته توماس أوجيا كوينتانا، سيزور كوريا الجنوبية، سوم الاثنين المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» في نشرتها باللغة الإنجليزية.