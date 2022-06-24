«الأرصاد» تحذر من طقس اليوم.. ارتفاع الحرارة والرطوبة ونشاط الرياح

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بنحو 3 درجات، اليوم الجمعة، حيث ستكون العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 47 و48 درجة مئوية والسواحل الشمالية بين 30 و32 درجة وجنوب البلاد ستصل إلى 43 مئوية، مضيفة أن درجات الحرارة، ستشهد انخفاضا غدا السبت بنحو درجتين، وليس بالشكل الذي نشهده دائما.

«غانم»: الأجواء ستكون شديدة الحرارة في فترات النهار

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية بسنت الحسيني، أنَ الأجواء ستكون شديدة الحرارة في فترات النهار لأن أغلب الكتل التي تؤثر علينا ستكون غربية قادمة من الصحراء الغربية، فضلا عن الكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط، وهو ما يؤدي إلى ارتفاعات طفيفة في نسب الرطوبة بالنهار.

نشاط للرياح مساء اليوم الجمعة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، «مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات المساء سنشهد نشاطا للرياح سرعاته بين 30 و40 كم على الساعة، وهو ما يقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة، وبالتالي سنشعر بالأجواء المعتدلة، موضحة أنه بدءا من الغد ستبدأ درجات الحرارة تنخفض بنحو 2 درجة فنعود إلى الأجواء في فترة النهار ومعتدلة في الليل».