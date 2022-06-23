«الأرصاد» توضح تأثير منخفض الهند الموسمي على درجة الحرارة: بدأ منذ أيام

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن محافظات الجمهورية بدأت في التأثر بمنخض الهند الموسمي منذ عدة أيام، لافتة إلى أن مصر تتأثر في فصل الصيف بكتلتين هوائيتين، هما كتلة هوائية قادمة من شرق البحر المتوسط وشرق مصر، وكتلة أخرى قادمة من غرب البلاد.

منخفض الهند الموسمي

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن منخفض الهند الموسمي هو منخفض جوي يغطي جزءًا من قارتي إفريقيا وآسيا، ويؤدي إلى ارتفاع كبير في درجة الحرارة، كالذي يشهده عدد من دول الخليج إذ تصل لـ50 درجة، وتأتي معه كتل هوائية شديدة الحرارة، ويبدأ المنخفض مع الكتل الهوائية بالمرور على البحر المتوسط قبل القدوم إلى مصر، ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بها بحوالي من 10 إلى 15 درجة مئوية، إلا أنها نتيجة هذا المرور بالمتوسط تحمل الكتل الهوائية بكمية كبيرة من بخار الماء وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة بالجو.

منخفض الهند الموسمي سبب ارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن المنخفض الجوي الهندي هو المسؤول عن الشعور بارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة خلال فصل الصيف بالبلاد، مشيرة إلى أن التحسن بالأحوال الجوية ببعض أيام الصيف يرجع إلى مرتفع العروض الوسطى وبعض الكتل الهوائية القادمة من جنوب غرب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط.

وأشارت «غانم» إلى تصارع دائم بين المنخفض والمرتفع الجوي، ما يؤثر على درجة الحرارة سواء بالانخفاض أو بالارتفاع.