7 خدمات يقدمها تطبيق «واتس آب».. قد لا يعرفها المستخدمون 

يقدم تطبيق واتس اب عدد كبير من الخدمات، قد لا يعرفها الكثير من المستخدمين، ويمكن لمستخدمي التطبيق الحصول على تلك الخدمات بمجرد تنزيل التطبيق على الهاتف المحمول، حيث يقدم خدمة الرسائل النصية ويمكن استخدمه على الكمبيوتر المكتبي.

الرسائل النصية

مراسلة بسيطة وموثوقة، بإمكانك مراسلة أصدقائك والعائلة مجانًا، ويستخدم تطبيق واتساب اتصال هاتفك بالإنترنت لإرسال الرسائل حتى تتجنَّب رسوم الرسائل النصية SMS المكلفة، ولكن يتم تطبيق رسوم البيانات.

الدردشة الجماعية

يقدم تطبيق واتس اب خدمة الدردشة الجماعية وسهولة التواصل في المجموعات، لتبق على تواصل مع مجموعات الأشخاص المهّمين بالنسبة إليك، مثل أفراد أسرتك أو زملائك في العمل، ويمكنك مشاركة الرسائل والصور ومقاطع الفيديو مع ما يصل إلى 256 شخصًا في آن واحد عند استخدام الدردشات الجماعية، وتستطيع أيضًا تسمية مجموعتك وكتم الإشعارات أو تخصيصها وغير ذلك الكثير.

واتساب على الويب والكمبيوتر.. محادثات مشوّقة وسلِسة

يمكنك مزامنة جميع دردشاتك على الكمبيوتر بسلاسة تامة مستخدِمًا إصدار واتساب على الويب والكمبيوتر حتى يتسنى لك الدردشة عبر الجهاز المفضَّل لديك، نزِّل تطبيق سطح المكتب أو يمكنك زيارة web.whatsapp.com لبدء الاستخدام.

المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر واتساب

تحدَّث بحريّة مع أصدقائك وأفراد أسرتك في أي مكان في العالم مجانًا، عبر إجراء مكالمات صوتية، ومع مكالمات الفيديو المجانية، يمكنك إجراء محادثات وجهًا لوجه إذا كنت ترى أن التواصل عبر المكالمة الصوتية أو الرسائل النصية غير كافٍ، تستخدم مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية اتصال الإنترنت على هاتفك بدلاً من استهلاك دقائق المكالمات الصوتية في باقة هاتفك المحمول، لذلك، لا داعي للقلق بشأن التكلفة الباهظة لإجراء المكالمات، قد تنطبق رسوم البيانات.

التشفير التام بين الطرفين الأمان التام

ندرك اهتمام المستخدمين بمشاركة أهم اللحظات الشخصية عبر واتساب، ولهذا السبب زوَّدنا أحدث إصداراتنا من التطبيق بخاصية التشفير التام بين الطرفين.

الصور ومقاطع الفيديو.. مشاركة أهم اللحظات

تبادَل الصور ومقاطع الفيديو مع أحبائك عبر تطبيق واتساب فورًا، ونوفِّر لك إمكانية التقاط اللحظات الأكثر أهمية بالنسبة إليك باستخدام الكاميرا المدمجة، ولا داعي للقلق إذا كانت سرعة الإنترنت لديك بطيئة لأنك ستستطيع إرسال الصور ومقاطع الفيديو بسرعة مع واتساب.

المستندات

مشاركة المستندات بسلاسة وسهولة أرسِل ملفات بتنسيق PDF والمستندات وجداول البيانات وعروض الشرائح وغيرها الكثير بدون الحاجة إلى استخدام البريد الإلكتروني أو تطبيقات مشاركة الملفات.